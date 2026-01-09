“Para conectar con la naturaleza”, Junín de los Andes se consolida como destino turístico

El turismo en Junín de los Andes atraviesa un momento destacado en el inicio de la temporada de verano, con un fuerte movimiento de visitantes, elevada ocupación hotelera y una amplia oferta de actividades recreativas y de naturaleza en el corazón de la cordillera neuquina.

Desde el Parque Nacional Lanín, con el lago Huechulafquen y el volcán Lanín como escenario de fondo, la corresponsal de Elonce en la Patagonia, Flor Piscicelli, dio cuenta del atractivo que presenta la región durante los primeros días de enero. Las condiciones climáticas acompañan el desarrollo de la temporada, con mañanas frescas y temperaturas que, con el correr de las horas, alcanzan registros cercanos a los 30 grados, ideales para disfrutar de las actividades al aire libre.

Junín de los Andes vive un fuerte movimiento turístico en enero

Según informó Piscicelli durante una recorrida por la zona, Junín de los Andes registra actualmente un nivel de ocupación cercano al 80%, con proyecciones que anticipan un incremento en los próximos días. Este crecimiento se ve impulsado no solo por el turismo de naturaleza, sino también por la realización de fiestas culturales y propuestas recreativas que se suman a la agenda estival.

Uno de los principales atractivos de la región es la pesca con mosca, actividad que convoca a pescadores de distintas partes del país y del mundo, especialmente en áreas cercanas a la desembocadura del río Chimehuín. A esto se suman alternativas como rafting, kayak, senderismo y trekking, pensadas tanto para quienes buscan adrenalina como para aquellos que priorizan el descanso y el contacto con la naturaleza.

Actividades para todas las edades

Piscicelli destacó que Junín de los Andes es un destino preparado para recibir a familias, grupos de amigos y viajeros de distintas edades. Existen senderos habilitados dentro del Parque Nacional Lanín, recorridos accesibles y propuestas que pueden disfrutar niños desde los seis o siete años, siempre con el acompañamiento adecuado.

Entre los paseos más valorados se encuentra una caminata sobre una colada de lava originada por una erupción volcánica del Achén Ñiyeu ocurrida hace unos 400 años, una experiencia que combina naturaleza, historia y paisaje. También se ofrecen circuitos en bicicleta, áreas para contemplación y espacios ideales para quienes eligen relajarse frente al lago.

Las extensas horas de luz solar son otro de los factores destacados en la zona turísticas de la Cordillera Neuquina. En esta época del año, el atardecer se extiende hasta cerca de las 22, lo que permite aprovechar al máximo cada jornada. No obstante, se recomienda a los visitantes llevar abrigo liviano, ya que por la noche las temperaturas descienden y pueden ubicarse entre los 10 y 12 grados.

Gastronomía y turismo religioso

La propuesta turística se completa con una gastronomía regional que tiene a la trucha como uno de sus platos emblemáticos, acompañada por cervezas artesanales de producción local. Además, Junín de los Andes se posiciona como un punto clave del turismo religioso en la provincia de Neuquén, con sitios como el santuario de Ceferino Namuncurá y la beata Laura Vicuña, que forman parte de los recorridos habituales.

Con paisajes imponentes, servicios consolidados y una ocupación hotelera que ya ronda el 85%, Junín de los Andes se afianza como uno de los destinos más elegidos del sur argentino para disfrutar del verano en contacto con la naturaleza.