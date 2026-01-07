San Martín de Los Andes vive un intenso inicio de la temporada de verano, con un nivel de ocupación que alcanza el 90% y expectativas de seguir creciendo en los próximos días. Así lo confirmó la corresponsal de Elonce en la Patagonia, Flor Piscicelli, quien describió un panorama marcado por el buen clima, la gran afluencia de visitantes y una oferta turística diversa en toda la cordillera neuquina.

Según informó, el verano arrancó con condiciones climáticas favorables, sin lluvias durante más de dos semanas consecutivas, lo que potenció la llegada de turistas. Las temperaturas, que rondaban los 15 grados por la mañana, se acercarían a los 26 grados de máxima, favoreciendo las actividades al aire libre.

San Martín de los Andes registra 90% de ocupación y fuerte llegada de turistas internacionales

Piscicelli señaló que muchas personas arribaron a la ciudad para pasar las fiestas y optaron por extender su estadía. “La gente vino para festejar Año Nuevo y ya se quedó”, indicó, lo que permitió consolidar los altos niveles de ocupación en alojamientos.

Turismo nacional e internacional

Uno de los datos destacados de la temporada es el regreso del turismo internacional. En particular, se registró un aumento de visitantes provenientes de Chile, favorecido por la cercanía de pasos fronterizos como Cardenal Samoré, en Villa La Angostura, y Mamuil Malal, en Junín de Los Andes. También se observó una mayor presencia de turistas brasileños y, de manera incipiente, europeos, especialmente de Alemania, Italia y España, algo que no se veía en gran escala desde hacía varios años.

San Martín de Los Andes (foto Elonce)

Los visitantes llegan atraídos principalmente por los paisajes naturales, la tranquilidad y la posibilidad de “bajar el ritmo”, aunque también se destacan las múltiples opciones recreativas. En esta época del año, todos los senderos del Parque Nacional Lanín se encuentran habilitados, lo que permite realizar trekking, kayak, rafting y actividades de montaña. A ello se suma la pesca con mosca, uno de los grandes atractivos para el turismo internacional.

Playas, gastronomía y siete lagos

Las playas de lagos como Lácar presentan una importante concurrencia diaria. Si bien el agua es más fría que en otros destinos del país, la arena volcánica y los distintos accesos a lagos y ríos convierten a la zona en un punto muy elegido durante el verano.

Otro de los puntos fuertes es la gastronomía regional, con una amplia variedad de propuestas que incluyen trucha, ahumados, ciervo, quesos patagónicos y productos locales. La Ruta de los Siete Lagos, que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura, se mantiene como uno de los recorridos más buscados por quienes visitan la región.

Opciones para todos los presupuestos

La corresponsal de Elonce en la Patagonia destacó que San Martín de los Andes ofrece alternativas para todos los bolsillos. Hay desde alojamientos de alta gama hasta campings habilitados dentro y fuera del Parque Nacional, además de opciones intermedias que se adaptan a distintos perfiles de visitantes.

“Es una ciudad con mucho flujo turístico y una gran variedad de propuestas, tanto para quienes buscan tranquilidad como para quienes prefieren estar cerca del centro”, señaló Piscicelli.

Con estos indicadores, San Martín de los Andes se consolida como uno de los destinos más elegidos del verano argentino, combinando naturaleza, actividades al aire libre, gastronomía y servicios para una temporada que comenzó con números más que alentadores.