Verano en Villa La Angostura: ocupación, precios y actividades

Con la llegada del verano, los principales destinos turísticos del país comenzaron a recibir visitantes y uno de los puntos destacados es Villa La Angostura, donde ya se registra un intenso movimiento. El móvil de Elonce estuvo en la localidad neuquina para conocer cómo se desarrolla la temporada, cuáles son las propuestas disponibles y cómo se encuentran los precios.

Durante los primeros días de enero, la ocupación alcanza aproximadamente el 85%, con una presencia marcada de turistas argentinos y una creciente llegada desde el exterior. En recorridas por la zona se detecta público proveniente de Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Brasil y Chile, favorecido este último por la cercanía del paso fronterizo.

Actividades y naturaleza como principal atractivo

El entorno natural es uno de los mayores diferenciales del destino. El lago Nahuel Huapi, el bosque de Arrayanes y los senderos cordilleranos forman parte del circuito elegido por quienes buscan descanso y contacto con el paisaje.

Entre las propuestas más convocantes se destacan las actividades acuáticas. Foto: Archivo Elonce.

Entre las propuestas más convocantes se destacan las actividades acuáticas. Mariano, prestador turístico local, explicó que las excursiones de kayak de travesía se desarrollan en distintos lagos, con salidas de medio día o jornada completa. “Es una experiencia pensada para principiantes, con charla técnica previa y acompañamiento permanente”, detalló.

La actividad está habilitada para personas mayores de cuatro años y se adapta según las condiciones climáticas. Familias, parejas, grupos de amigos y viajeros solos forman parte del público que se suma a esta propuesta, que se ofrece durante todo el año.

Precios y opciones para los visitantes

En cuanto a los costos, existe un abanico amplio según el tipo de estadía. Los campings presentan valores diarios que oscilan entre 15.000 y 20.000 pesos, mientras que las cabañas para cuatro personas se ubican entre 130.000 y 150.000 pesos por noche.

La gastronomía también acompaña la temporada. Un plato típico ronda entre 15.000 y 20.000 pesos, mientras que una cerveza artesanal se consigue desde 5.000 pesos, dependiendo del lugar. El chocolate, uno de los productos característicos de la región, tiene valores aproximados de entre 30.000 y 35.000 pesos el medio kilo.

De esta manera, Villa La Angostura se posiciona como uno de los destinos más elegidos del verano, combinando naturaleza, actividades recreativas y opciones para distintos presupuestos, en un contexto de alta demanda turística en la Patagonia.