Préstamo para gastar en vacaciones: ¿Cuánto dinero se puede pedir para viajes, con qué plazos y a qué tasa?

En un contexto donde el deseo de viajar convive con las dificultades económicas, el Banco Nación puso en marcha una nueva herramienta de financiamiento orientada a fomentar el turismo interno. Se trata del préstamo “Viajá+”, una línea especial lanzada en conjunto con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que permite costear distintos servicios turísticos dentro del país con condiciones más accesibles que las del mercado.

El crédito está destinado a financiar gastos vinculados a viajes por la Argentina y contempla un monto mínimo de $250.000 y un máximo de $5.000.000. Los plazos de devolución pueden ser de 9, 12, 15 o 18 cuotas, a elección del solicitante, con una tasa nominal anual fija del 28%, considerablemente inferior a la de los préstamos personales tradicionales.

Según informó el Banco Nación, el sistema de amortización es el francés y el costo financiero total (CFT) asciende al 39,67% en términos de tasa efectiva anual. Desde la entidad destacaron que la tasa es sensiblemente más baja que la que actualmente ofrecen los bancos privados, donde los intereses superan en muchos casos el 70%, publicó Clarín.

Los detalles y pasos para acceder

El préstamo Viajá+ tiene una particularidad: el dinero no se acredita en la cuenta del usuario, sino que se transfiere directamente al prestador turístico adherido al programa. De esta manera, el crédito sólo puede utilizarse para el pago de servicios específicos, entre ellos estadías en hoteles, hosterías y posadas; alquileres temporarios contratados a través de inmobiliarias; y alquiler de carpas o espacios de sombra en balnearios.

La línea está disponible para personas mayores de 18 años que estén en condiciones de asumir una deuda en el sistema financiero, incluidos jubilados. No es necesario concurrir a una sucursal, ya que la gestión se realiza íntegramente a través de la aplicación BNA+, la billetera digital del Banco Nación.

Para acceder, el usuario debe ingresar a la app y verificar si cuenta con una oferta de crédito habilitada, según su perfil crediticio. Luego, debe contactar al prestador turístico para confirmar disponibilidad y solicitar su CUIT. Finalmente, se selecciona el monto del préstamo, la cantidad de cuotas y se completa la operación. La aprobación es inmediata y los fondos se transfieren directamente al comercio.

Desde el banco aclararon que dos personas pueden financiar una misma reserva, cada una con su propio préstamo, y que las cuotas se debitan automáticamente de una caja de ahorros a nombre del solicitante.

El listado actualizado de prestadores adheridos puede consultarse en la web oficial del Banco Nación. La iniciativa busca incentivar el movimiento turístico durante la temporada de verano y facilitar el acceso a vacaciones dentro del país mediante un esquema de financiamiento más accesible.