La historia de Lara que a sus 12 años ya se graduó en la universidad: “soy una más en la clase”

Lara Ghione, una niña de Funes con altas capacidades y TDAH, completó a los 12 años una diplomatura universitaria en Community Management. Su historia combina talento, desafíos y un mensaje sobre la neurodivergencia.
Lara Ghione se recibió de una diplomatura universitaria a los 12 años y su historia comenzó a llamar la atención por su precocidad intelectual y su particular recorrido educativo. La niña santafesina completó en diciembre de 2025 la Diplomatura en Community Management dictada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), un logro que la posiciona como una joven con habilidades destacadas en comunicación digital y gestión de contenidos.
Desde sus primeros meses de vida, su desarrollo sorprendió a su familia. A los tres meses ya se sentaba, a los cuatro comenzó a gatear y a los seis meses empezó a hablar. Cuando cumplió un año, según relatan sus padres, ya mantenía conversaciones completas.
Ese avance temprano también se reflejó en la escuela. Durante el primer grado, las autoridades educativas decidieron aprobarle el año porque dominaba todos los contenidos del programa.
Un diagnóstico que explica su forma de aprender
El diagnóstico médico de Lara es doble: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y altas capacidades. Este último concepto se refiere a personas que presentan aptitudes sobresalientes en uno o más campos, según explica la Asociación Nacional para Niños Dotados de Estados Unidos.
En el caso de la niña, sus habilidades se destacan principalmente en el área comunicativa. Sin embargo, ella insiste en que no quiere ser tratada como una excepción. “Cada vez que un compañero o un docente decía en el colegio ‘Lara es diferente’, todos me empezaban a tratar distinto, como si tuviera una mente superior y eso no me gusta. Soy una nena de 12 años”, explicó en una entrevista.
La joven también reflexionó sobre la neurodivergencia y la diversidad de perfiles que existen dentro de este grupo. “Las personas que tenemos TDAH tenemos altas capacidades, discalculia, autismo… a veces se dice que no prestamos atención y en realidad nuestro cerebro está en otra dimensión”, expresó.
Una historia familiar marcada por las altas capacidades
El diagnóstico de Lara también ayudó a explicar parte de la historia personal de su madre, Yamila Romero. Durante su infancia, ella también se sintió distinta a sus compañeros.
Según relató, cuando viajaron a Córdoba para realizar los estudios médicos de su hija, los especialistas también la evaluaron a ella y determinaron que las altas capacidades suelen heredarse por línea materna.
Romero contó que durante años se sintió “la rara del colegio” y que recién a los 37 años comprendió el origen de esas diferencias. Su trayectoria también es particular: se recibió de periodista, Project Manager y extraccionista, tres formaciones muy distintas entre sí.
Arte, deporte y un sueño ligado a la comunicación
Además de sus estudios, Lara desarrolla múltiples actividades artísticas y deportivas. Practica baile, canto, actuación y también juega al vóley.
En este último deporte comenzó recientemente, pero ya fue incorporada a la categoría Sub 14. En la academia de danza también se destaca por su desempeño.
A pesar de ese abanico de intereses, asegura que su verdadera vocación está vinculada al mundo de la comunicación.
“Me gusta la locución, el periodismo y el streaming. Me gustaría dedicarme a eso”, contó.
“Soy una nena más”, asegura Lara
A pesar de su temprana formación académica, Lara insiste en llevar una vida lo más normal posible para su edad. “Yo soy una más en la clase, una nena que va al colegio y se junta con sus amigos”, afirmó.
También explicó que recibir el diagnóstico fue un momento importante en su vida porque le permitió comprender mejor lo que le ocurría.
“Me sentía mal, rara. Cuando me lo dijeron pude decir ‘tengo esto’. No sé si es bueno o malo, pero voy a aprender a convivir”, expresó.
Actualmente, cuenta con el acompañamiento permanente de su familia, algo que considera fundamental para su desarrollo personal.
Antes de terminar, dejó un mensaje para otros chicos que atraviesan situaciones similares: “No tengan miedo de empezar cosas nuevas. No importa la edad. Yo la pasé muy mal, pero si tienen que pedir ayuda háganlo y sigan”.