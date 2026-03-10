Hospitales y centros de salud de la provincia recibieron insumos para la salud sexual y reproductiva

REDACCIÓN ELONCE
Entre los insumos que adquirió la provincia se encuentran preservativos, copas menstruales, anticonceptivos orales, test de embarazo y otros medicamentos. El objetivo es garantizar el acceso libre y gratuito en Entre Ríos.
La provincia de Entre Ríos realizó una inversión de 295 millones de pesos en insumos para la salud sexual y reproductiva, con el objetivo de garantizar el acceso libre y gratuito a anticonceptivos y tratamientos relacionados en toda la región.
Esta medida, que forma parte de una estrategia para fortalecer la atención en salud sexual, incluye la compra de anticonceptivos orales, preservativos y otros métodos.
Carolina García, referente de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva de Entre Ríos, destacó a Elonce que “en las últimas semanas hemos adquirido insumos de suma importancia. Por ejemplo, entre ayer y hoy hemos recibido la primera entrega de preservativos masculinos, que suman un total de 180.000 unidades,” explicó. Además, se han adquirido anticonceptivos orales, inyectables y hormonas para tratamientos de reemplazo hormonal, entre otros insumos.
El gobierno provincial, a través de su Ministerio de Salud compró diversos métodos anticonceptivos para satisfacer la demanda de usuarios en toda la provincia. Entre los productos adquiridos se destacan anticonceptivos orales en sus diferentes presentaciones (levonorgestrel, desogestrel, gestodeno), anticonceptivos inyectables y métodos más novedosos como los implantes subdérmicos.
“Se ha hecho una compra unificada en la provincia de Entre Ríos, con la inclusión de insumos tanto para la salud sexual como para el programa de VIH”, indicó García. Esta compra se realizó por primera vez de forma conjunta, con un total de 660.000 preservativos adquiridos.
Además de los anticonceptivos, la provincia tomó decisiones clave para asegurar el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, garantizando así un acceso rápido y sin obstáculos para las mujeres que lo necesiten.
El proceso de distribución de estos insumos sigue un riguroso protocolo. Los efectores provinciales y municipales confeccionan una planilla de solicitud, denominada F5, en la que informan la cantidad de insumos que reciben y distribuyen entre los pacientes. Según García, el sistema de distribución está diseñado para atender las necesidades específicas de los usuarios, con un seguimiento detallado de las edades y métodos anticonceptivos solicitados.
“Nosotros estamos entregando, en promedio, no menos de 50 o 60 cajas de anticonceptivos por mes a un centro de salud. El pedido que hacen es mensual” afirmó la referente, y añadió que el sistema de pedidos se realiza de manera mensual a través de WhatsApp, facilitando así la agilidad en el proceso.
García destacó que, a diferencia de años anteriores, la provincia de Entre Ríos logró evitar el desabastecimiento de insumos, algo que ocurría regularmente debido a los baches en los envíos desde la Nación. Este año, no se ha registrado faltante.
“Este año no hemos tenido faltante de insumos. La compra se hizo de forma más eficiente, y por primera vez la provincia logró evitar el desabastecimiento de preservativos y otros productos esenciales”, explicó García.
“Tenemos test de embarazos. Para la colocación de un implante subdérmico, tenemos que tener previamente hecho un test de embarazo. También tenemos copas menstruales, que están dentro del programa y son gratuitas. Deben acercarse a su efector y pedirlas. Tenemos anticonceptivos inyectables mensuales. También Diu, anticonceptivos orales y pastilla del día después, que no necesita receta ni DNI. Hay una ley que dice que la usuaria va y solicita en el efector, hospital o centro de salud y pide la pastilla del día después, se la debemos dar sin preguntar ni solicitar nada. Lo mismo los preservativos”, dijo.
Aumento de las enfermedades de transmisión sexual
“El aumento de las ITS es una preocupación creciente en Argentina, y es por eso que estamos haciendo especial hincapié en la distribución masiva de preservativos. Es fundamental promover la doble protección, combinando anticonceptivos hormonales con el uso de preservativos, para prevenir tanto embarazos no deseados como la transmisión de infecciones”, dijo la referente.
Programa Médico Obligatorio (PMO)
Otro aspecto importante es que la Ley del Programa Médico Obligatorio (PMO) asegura que los métodos anticonceptivos sean entregados de forma gratuita tanto en el ámbito público como privado. Según García, todas las mujeres tienen derecho a acceder al método anticonceptivo de su elección, sin costo alguno, con la ayuda de los profesionales de la salud.
“El PMO cubre todos los métodos anticonceptivos, tanto para la parte pública como para la privada. Las obras sociales también deben cubrir o al menos aportar un porcentaje en el costo de estos métodos”, subrayó.
"Nuestro compromiso sigue siendo garantizar el acceso a los insumos necesarios para que todas las mujeres puedan decidir sobre su salud sexual y reproductiva sin barreras ni limitaciones," concluyó García.