Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

El choque entre un colectivo del Servicio Penitenciario y una camioneta dejó al menos dos personas fallecidas este martes por la mañana en la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura del kilómetro 45, en el tramo comprendido entre Oliveros y Maciel.

El siniestro ocurrió cuando un colectivo que trasladaba personal penitenciario colisionó contra una camioneta Fiat Toro blanca que circulaba por la misma traza. Según la información preliminar, las víctimas fatales serían ocupantes del vehículo de menor porte.

Tras el choque, la camioneta quedó completamente destruida y volcada sobre la calzada, con el frente destrozado por la violencia del impacto. En tanto, el colectivo terminó varios metros fuera de la carpeta asfáltica, desplazado hacia el sector externo de la autopista, publicó Aire de Santa Fe.

Fatal choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El micro pertenece a la empresa Laguna Paiva y transportaba agentes del Servicio Penitenciario que se dirigían desde la localidad de Piñero hacia la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con los primeros reportes, los efectivos no habrían sufrido lesiones graves, aunque algunos presentaban golpes o raspones producto del impacto.

Personas atrapadas y operativo de rescate

Luego del choque, varios ocupantes de la camioneta quedaron atrapados en el interior del vehículo. Por ese motivo, se desplegó un importante operativo de emergencia para rescatar a las víctimas y asistir a los heridos.

Fatal choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde recibían atención médica. Además, un helicóptero sanitario se dirigía hacia el lugar para colaborar con el traslado de los heridos más graves.

Corte total de la autopista Rosario–Santa Fe

Debido a la magnitud del siniestro y al operativo de rescate, las autoridades dispusieron un corte total de la autopista Rosario–Santa Fe.

El tránsito fue interrumpido en dos puntos estratégicos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia:

-En el kilómetro 30 en sentido hacia el norte (mano hacia Santa Fe)

-En el kilómetro 51 en sentido hacia Rosario (mano descendente)

La medida busca garantizar la seguridad de los rescatistas y permitir las tareas de asistencia y peritaje en la escena del choque.

Mientras continúan los trabajos en el lugar, las autoridades recomiendan evitar la zona y circular con extrema precaución en los accesos a la autopista.

En el operativo intervienen bomberos, personal médico, fuerzas de seguridad y equipos de rescate que trabajan para liberar la calzada y avanzar en las pericias que permitan determinar cómo ocurrió el siniestro.