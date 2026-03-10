Pareja baleada en motel de Paraná: descartan la participación de un tercero en el confuso episodio

La investigación por la pareja baleada en un motel de Paraná continúa avanzando mientras ambos permanecen internados y en estado reservado en el servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín. Hasta el momento, los investigadores no hallaron pruebas que indiquen la presencia de una tercera persona en la escena del hecho.

El confuso episodio ocurrió en un hotel alojamiento ubicado sobre avenida Zanni, en el extremo sur de Paraná, durante la mañana de este lunes. Según se informó, un conserje del lugar alertó a la Policía al detectar una situación extraña en una de las habitaciones. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a una mujer con una herida en la boca y, sobre la cama, a un hombre con un aparente disparo en la nuca. A pocos metros del lugar fue hallado un revólver calibre .32.

Sin rastros de una tercera persona

Según reportó Códigos, el programa que se emite por Elonce, hasta este martes no se detectaron indicios que permitan establecer la presencia de otra persona en el lugar. Las averiguaciones incluyeron la toma de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas investigativas.

Hasta el momento no se registró que alguien haya ingresado con la pareja, ni que haya entrado o salido de la habitación luego de su llegada. Además, el vehículo en el que arribaron, una camioneta propiedad del hombre, permanecía estacionado dentro del motel al momento del hallazgo.

Pericias clave para determinar quién disparó

Entre las medidas ordenadas por la fiscal Patricia Yedro se encuentra la realización del dermotest a ambos heridos. Esta prueba permitirá establecer si alguno de los dos manipuló o disparó el arma encontrada en la habitación.

Debido a que se trata de una prueba irreproducible -que solo puede realizarse una vez- las muestras obtenidas serán analizadas en una instancia formal con fecha y hora a determinar, en presencia del fiscal interviniente, pudo saber Códigos.

También será peritada el arma secuestrada para determinar si fue disparada recientemente y si presenta vainas percutadas.

Pareja baleada en motel de Paraná (foto Elonce)

Los especialistas de la Dirección de Criminalística también analizarán si los proyectiles alojados en los cuerpos de las víctimas guardan relación con el revólver calibre .32 hallado en el lugar. Para ello se evaluará si los disparos pudieron haber sido efectuados con esa arma.

Qué dijo la Policía

El jefe de la Departamental, Hernán Góngora, explicó a Elonce que "la mujer tiene proyectiles en la fosa nasal y en la parte cervical, y el hombre en la parte frontal del parietal derecho”.

El funcionario también precisó el personal policial tomó conocimiento del episodio alrededor de las 10 de la mañana, pero aclaró que la pareja había ingresado al motel durante la noche anterior. “Sabemos que ingresaron anoche alrededor de las 23 del domingo. Y a las 10 del lunes uno de los empleados encuentra a la mujer afuera de la habitación, en la puerta, consciente”, señaló.

Contexto de la pareja y estado de salud

Según trascendió, la pareja mantenía una relación desde hacía aproximadamente cinco años y no existían denuncias previas por violencia. Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, trabaja en el rubro del transporte y es oriundo de San Benito, mientras que Florencia Pisano, de 47 años, reside en Paraná y tiene un comercio.

Los dos permanecen internados en terapia intensiva, intubados y en estado crítico. “Ninguno de los dos pudo declarar”, confirmó el jefe policial.

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y pericias científicas que buscan esclarecer las circunstancias del hecho.