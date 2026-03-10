Detuvieron a dos cuatreros cuando trasladaban vacunos faenados en una lancha

Interceptaron una embarcación en el río Coronda y detuvo a dos hombres por abigeato en flagrancia durante un operativo fluvial en el departamento Diamante. Los cuatreros transportaban dos animales vacunos faenados, un arma de fuego y cartuchos.
Dos hombres fueron detenidos por abigeato en flagrancia durante un operativo realizado este martes por personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, en jurisdicción de la Comisaría Flotante, un destacamento policial montado sobre pontones en el río Paraná, específicamente en la zona de las islas “Las Cuatro Bocas”, cerca de Diamante.
Los efectivos policiales interceptaron, esta madrugada, una embarcación que navegaba río abajo en la zona de confluencia entre el río Paraná y el río Coronda. Durante el procedimiento se identificó a los ocupantes de la embarcación, dos hombres de 36 años y oriundos de Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe.
Los hombres se desplazaban en una lancha tipo casco Albatros 690 equipada con un motor Tohatsu de 40 caballos de fuerza.
Al realizar el control de rutina, el personal policial constató que, dentro de la embarcación, había dos animales ya eviscerados y sin cabeza. Uno de estos era una vaca de pelaje pampa colorado de aproximadamente 350 kilos, mientras que el otro correspondía a una ternera del mismo pelaje con un peso estimado de 120 kilos. Según se informó, ninguno de los animales presentaba marca visible.
Durante el procedimiento, los hombres manifestaron que habían carneado los animales en una zona de islas, aunque no pudieron precisar el lugar exacto.
Además de los animales faenados, los efectivos secuestraron un arma de fuego y otros elementos. Entre ellos se encontraba una escopeta calibre 12 marca Invicta con un cartucho percutado, tres cartuchos adicionales sin percutar, una cuchilla con chaira y su respectiva vaina. También se secuestró un teléfono celular que será incorporado a la investigación.
Tras el procedimiento se dio intervención al fiscal Gilberto Robledo, quien dispuso la detención de los dos hombres y que sean trasladados a la Jefatura Departamental Diamante. Además, se ordenó el secuestro de la embarcación, el arma, la cartuchería y los animales faenados para continuar con la investigación.
El operativo fue realizado por personal de la Comisaría Flotante dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.