Empezó a regir el aumento en el boleto de los colectivos del área metropolitana

Desde este martes comenzó a regir un nuevo esquema tarifario para los colectivos que prestan servicio en el área metropolitana de Paraná. La actualización fue autorizada por la Secretaría de Transporte de Entre Ríos y representa un incremento del 18 por ciento en el valor de la tarifa.

Con este ajuste, el boleto plano pasó de los actuales 1.570 pesos a 1.852,60 pesos. El cambio se aplicó luego de que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) habilitara la carga del nuevo cuadro tarifario en los validadores de las unidades que circulan en el servicio interurbano.

La modificación alcanza a los usuarios que utilizan diariamente los colectivos que conectan Paraná con otras localidades del área metropolitana, un servicio que concentra una gran cantidad de pasajeros cada mes.

La actualización del cuadro tarifario

El titular de Transporte de la provincia, Aníbal Steren, explicó que el esquema vigente establece revisiones periódicas de la tarifa para las empresas que prestan el servicio tanto en el área metropolitana como en las líneas interurbanas de Entre Ríos.

Según indicó el funcionario, la última actualización se había realizado en julio del año pasado, por lo que habían transcurrido varios meses sin cambios en el valor del boleto. Por ese motivo se avanzó con el nuevo ajuste que comenzó a regir desde este martes para los colectivos.

De acuerdo con lo informado, la aplicación del aumento dependía de la habilitación del sistema SUBE, que permite cargar el nuevo cuadro tarifario de manera digital en cada una de las unidades.

Colectivo Área Metropolitana.

Usuarios del área metropolitana

El servicio de colectivos del área metropolitana registra un importante volumen de pasajeros. Según datos oficiales, alrededor de 500 mil usuarios utilizan mensualmente este sistema de transporte.

De ese total, cerca del 60 por ciento corresponde a pasajeros que viajan desde o hacia la ciudad de Paraná. Así lo consignó el portal Entre Ríos Ahora al dar cuenta de los datos difundidos por la Secretaría de Transporte sobre el funcionamiento del servicio.

En ese marco, desde el organismo provincial también señalaron que se mantienen conversaciones con la Municipalidad de Paraná para analizar la posibilidad de implementar un sistema de boleto combinado entre el transporte urbano y el metropolitano.

Cómo funciona el servicio en la actualidad

El transporte interurbano del área metropolitana funciona bajo un esquema de permisos transitorios otorgados a distintas empresas que operan en la provincia. Actualmente hay 36 compañías que prestan servicios en diferentes recorridos.

La concesión en el área metropolitana fue otorgada a la empresa Ersa Urbano a fines de 2024, aunque el sistema de permisos deberá volver a analizarse durante este año.