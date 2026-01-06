“Me salvaron la vida”, dijo Christian Petersen tras recibir el alta

Después de casi un mes internado en terapia intensiva, Christian Petersen recibió el alta médica y se encuentra en su casa. El reconocido chef sufrió una descompensación el 12 de diciembre pasado mientras ascendía el volcán Lanín, lo que obligó a su internación.

En las últimas horas, Petersen rompió el silencio y compartió un mensaje con el periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live, donde contó cómo atraviesa este momento y agradeció a quienes lo asistieron: “Por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

El chef relató que todavía no tiene certezas sobre el origen de la descompensación que lo dejó al borde de la muerte. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, expresó.

Petersen también recordó cómo fue el momento previo a la internación: “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo. Pero lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días y el guía era súper profesional. De hecho, él quería que haga cumbre”.

El episodio que motivó la internación de Petersen ocurrió el 12 de diciembre, mientras realizaba el ascenso al volcán. Tras la descompensación, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo y, posteriormente, derivado al Hospital Alemán en Buenos Aires, donde permaneció bajo monitoreo médico permanente.