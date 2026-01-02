Difundieron un nuevo parte médico sobre el chef Christian Petersen

El comunicado oficial informa que el profesional de la gastronomìa está bajo monitoreo médico permanente y que, hasta el momento, no se han detectado complicaciones. Sufrió una descompensación en el Volcán Lanìn el pasado 12 de diciembre.
El Hospital Alemán de Buenos Aires, a través de su director médico Norberto Mezzadri (MN 51454), difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen, quien permanece internado tras sufrir una descompensación en la cordillera en Neuquén y ser trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires el pasado 26 de diciembre.
El comunicado oficial informa que Petersen está bajo monitoreo médico permanente y que, hasta el momento, no se han detectado complicaciones. La institución reiteró su acompañamiento a la familia y prometió brindar actualizaciones periódicas conforme a los protocolos establecidos.
“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario. Al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo”, expresaron desde la institución sanitaria.
Y agregaron: “El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica".
Sobre la internación del chef argentino
El pasado 12 de diciembre mientras ascendía el Volcán Lanín en Junín de los Andes, Petersen integraba un grupo de expedición cuando mostró signos de agotamiento, lo que derivó en la intervención del guardaparques para su rescate. Petersen fue asistido en el lugar, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió el diagnóstico de fibrilación auricular, una afección cardíaca de riesgo considerable.
Antes de su llegada a Buenos Aires, Petersen recibió atención en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En San Martín ingresó a la unidad de terapia intensiva a raíz de una falla multiorgánica que comprometió al menos dos órganos vitales. El traslado a Buenos Aires se llevó a cabo el 26 de diciembre en avión sanitario, bajo estricta supervisión del equipo de salud.
La esposa de Petersen, Sofía Zelaschi, con quien el cocinero pasó sus últimas vacaciones en Brasil días antes de sufrir el problema cardíaco, fue señalada como un sostén fundamental, siempre presente a lo largo de su internación.