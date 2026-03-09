La Renga tocará en Gualeguaychú y abrirá un nuevo predio para recitales masivos

La banda de rock nacional La Renga confirmó un recital en Gualeguaychú para el 2 de mayo de 2026. El show inaugurará el nuevo Espacio Astra, un predio preparado para eventos multitudinarios. Las entradas ya están disponibles a través del sistema oficial de la banda.
La Renga en Gualeguaychú fue confirmada como una de las fechas destacadas de la gira 2026 de la banda de rock argentino y marcará la inauguración oficial de un nuevo espacio para espectáculos masivos en la ciudad entrerriana. El recital está previsto para el sábado 2 de mayo y se realizará en el recientemente acondicionado Espacio Astra, ubicado sobre el Camino de la Península.
La noticia fue anunciada por el propio grupo a través de sus redes sociales, donde también se difundieron detalles sobre la venta de entradas y el inicio de una nueva etapa de presentaciones en distintos puntos del país. Los tickets para el show ya se encuentran disponibles mediante la plataforma Arte Infernal, el sistema oficial utilizado por la banda para la distribución de sus entradas.
El evento promete convocar a miles de seguidores del histórico trío integrado por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias, quienes desde hace décadas sostienen una de las propuestas más convocantes del rock argentino.
Un nuevo espacio para grandes recitales
El recital de La Renga en Gualeguaychú será el primer espectáculo de gran escala que se realizará en el Espacio Astra, un predio que fue acondicionado especialmente para albergar eventos culturales y musicales de gran convocatoria.
Este nuevo espacio multievento fue preparado con infraestructura pensada para espectáculos masivos y busca posicionarse como uno de los escenarios relevantes para recitales y encuentros culturales en la región. Su ubicación sobre el Camino de la Península permitirá recibir a miles de asistentes provenientes de distintas ciudades.
La presentación de la banda liderada por “Chizzo” Nápoli será el puntapié inicial de la actividad del predio, que aspira a convertirse en un nuevo polo cultural y de entretenimiento para el sur entrerriano.
La gira 2026 de la banda
El anuncio de La Renga en Gualeguaychú forma parte de una gira nacional que incluirá otras presentaciones confirmadas en diferentes puntos del país durante 2026.
Entre las fechas ya difundidas se destacan dos conciertos en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente al Club Atlético Huracán, en la ciudad de Buenos Aires. Estos recitales están programados para el 2 y el 4 de abril y marcarán el inicio de la agenda de presentaciones del grupo.
Además, la banda adelantó que realizará un show en la provincia de Jujuy durante agosto del próximo año, aunque los detalles sobre el lugar y la fecha exacta serán anunciados más adelante.
La Renga mantiene desde hace años un modelo de autogestión que la distingue dentro de la escena musical argentina. Desde 2002 el grupo maneja de manera independiente su propio sello discográfico, su estudio de grabación y la producción de sus espectáculos, lo que le permitió consolidar una relación directa con su público.
Un regreso esperado por los fanáticos
El anuncio del recital generó gran expectativa entre los seguidores del grupo, ya que La Renga en Gualeguaychú marcará el regreso de la banda a la ciudad después de varios años.
Uno de los antecedentes más recordados fue el multitudinario recital realizado el 15 de diciembre de 2012 en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde miles de fanáticos colmaron el predio para vivir un show que quedó entre los más recordados en la historia musical de la ciudad.
Aquella noche, más de una hora después del horario anunciado, las luces del corsódromo se apagaron y la banda apareció en escena con “La furia de la bestia rock”, uno de los temas más populares del álbum Algún Rayo. Desde ese momento, el público acompañó cada canción coreando las letras y riffs característicos del grupo.
Catorce años después de aquella presentación, el regreso de la banda no solo significará un nuevo “banquete”, como llaman los fanáticos a sus recitales, sino también la inauguración de un espacio que buscará consolidarse como escenario para grandes espectáculos en la ciudad.