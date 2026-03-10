 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía En Expoagro

El Gobierno de Entre Ríos presentó créditos con tasa bonificada para productores y pymes

Las líneas de financiamiento apuntan a impulsar inversiones productivas y facilitar la compra de maquinaria, equipamiento y bienes de capital para actividades agropecuarias e industriales.

10 de Marzo de 2026
Créditos para pymes y productores.
Créditos para pymes y productores.

Las líneas de financiamiento apuntan a impulsar inversiones productivas y facilitar la compra de maquinaria, equipamiento y bienes de capital para actividades agropecuarias e industriales.

El Gobierno provincial presentó nuevas líneas de créditos destinadas a productores y micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Entre Ríos. La medida fue anunciada durante la Expoagro 2026 y se concretó a partir de convenios firmados con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco de la Nación Argentina.

 

El objetivo de estas herramientas es facilitar el acceso al financiamiento para proyectos productivos, compra de maquinaria agrícola o industrial, incorporación de equipos y adquisición de bienes de capital vinculados a la actividad económica.

 

 

Financiamiento para el sector agropecuario

 

Uno de los acuerdos firmados corresponde al convenio con el BICE, orientado a productores y pymes vinculadas a actividades como la producción sojera, tambera, porcina y ganadera.

 

Estos créditos contemplan una tasa fija del 8 por ciento anual sobre capital en UVA, con una bonificación de cuatro puntos porcentuales otorgada por la provincia para quienes cuenten con el certificado de elegibilidad emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

 

Cr&eacute;ditos para pymes y productores.
Créditos para pymes y productores.

 

El financiamiento podrá extenderse hasta 60 meses, con posibilidad de llegar a 84 meses según la línea, y contará con un período de gracia de hasta seis meses.

 

Créditos para maquinaria y equipamiento

 

Además, la provincia firmó un acuerdo con el Banco Nación para facilitar créditos destinados a micro, pequeñas y medianas empresas que busquen adquirir maquinaria agropecuaria o industrial, equipos y otros bienes de capital.

 

 

En este caso, los préstamos se otorgarán en pesos con una tasa nominal anual del 37,62 por ciento, sobre la cual se aplicarán distintas bonificaciones, entre ellas tres puntos porcentuales aportados por la provincia.

 

El financiamiento tendrá un plazo de hasta 60 meses y la bonificación provincial se aplicará durante los primeros 36 meses del crédito.

Temas:

Créditos Pymes Productores Gobierno de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso