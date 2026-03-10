El Gobierno de Entre Ríos presentó créditos con tasa bonificada para productores y pymes

El Gobierno provincial presentó nuevas líneas de créditos destinadas a productores y micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Entre Ríos. La medida fue anunciada durante la Expoagro 2026 y se concretó a partir de convenios firmados con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco de la Nación Argentina.

El objetivo de estas herramientas es facilitar el acceso al financiamiento para proyectos productivos, compra de maquinaria agrícola o industrial, incorporación de equipos y adquisición de bienes de capital vinculados a la actividad económica.

Financiamiento para el sector agropecuario

Uno de los acuerdos firmados corresponde al convenio con el BICE, orientado a productores y pymes vinculadas a actividades como la producción sojera, tambera, porcina y ganadera.

Estos créditos contemplan una tasa fija del 8 por ciento anual sobre capital en UVA, con una bonificación de cuatro puntos porcentuales otorgada por la provincia para quienes cuenten con el certificado de elegibilidad emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Créditos para pymes y productores.

El financiamiento podrá extenderse hasta 60 meses, con posibilidad de llegar a 84 meses según la línea, y contará con un período de gracia de hasta seis meses.

Créditos para maquinaria y equipamiento

Además, la provincia firmó un acuerdo con el Banco Nación para facilitar créditos destinados a micro, pequeñas y medianas empresas que busquen adquirir maquinaria agropecuaria o industrial, equipos y otros bienes de capital.

En este caso, los préstamos se otorgarán en pesos con una tasa nominal anual del 37,62 por ciento, sobre la cual se aplicarán distintas bonificaciones, entre ellas tres puntos porcentuales aportados por la provincia.

El financiamiento tendrá un plazo de hasta 60 meses y la bonificación provincial se aplicará durante los primeros 36 meses del crédito.