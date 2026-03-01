Más de 20 empresas entrerrianas participarán en Expoagro con un pabellón institucional

El Gobierno de Entre Ríos volverá a tener espacio propio en la feria agroindustrial, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás de los Arroyos. Habrá firmas vinculadas al agro, la industria, la tecnología y los servicios.
Por segundo año consecutivo, el Gobierno provincial contará con un pabellón institucional en Expoagro, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país.
La exposición se desarrollará entre el martes 10 y el viernes 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás, ubicado sobre el kilómetro 225 de la ruta nacional 9.
Durante cuatro jornadas, se presentarán innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, ganadería, fitosanitarios y servicios para la agroindustria.
El pabellón entrerriano funcionará de martes a jueves de 8.30 a 18.30, y el viernes de 8.30 a 15.
Diversidad de rubros
Más de 20 firmas de Entre Ríos formarán parte del espacio institucional, representando distintos sectores productivos. Entre ellos se encuentran logística y transporte para el agro; fabricación de remolques y construcciones modulares; servicios para ganadería y trazabilidad; generación de energía renovable a partir de biomasa y producción agroecológica y regenerativa.
Asimismo, empresas vinculadas a soluciones basadas en bosque nativo; innovación financiera y tecnológica; maquinaria agrícola y pulverización; control de plagas para la agroindustria; servicios bancarios y aseguradores; tecnología aplicada a la industria alimenticia; sistemas para plantas de acopio y procesamiento de cereales; gestión de flotas agrícolas; servicios geológicos, ambientales y mineros y fabricación de repuestos y desarrollos metalmecánicos.
La participación entrerriana buscará potenciar la visibilidad de la producción local, generar nuevos vínculos comerciales y fortalecer la articulación entre el sector público y privado en uno de los eventos más convocantes del calendario agroindustrial argentino.
La agenda de actividades
El detalle del cronograma de actividades, desde el lunes 9, está disponible en este link: https://www.expoagro.com.ar/actividades-2026/