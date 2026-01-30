Entre Ríos tendrá stand propio en Expoagro y convoca a empresas a sumarse a la feria más grande del campo

Entre Ríos volverá a decir presente en Expoagro con un espacio propio y una convocatoria abierta a empresas del sector agroindustrial para promocionar su producción en la exposición a campo abierto más importante del país. La participación oficial fue confirmada por el Gobierno provincial, que por segundo año consecutivo contará con stands institucionales destinados a firmas entrerrianas.

La muestra se desarrollará en el Autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta nacional 9, y reunirá durante cuatro jornadas a productores, fabricantes, entidades financieras y actores clave del sistema agropecuario. Desde la organización destacaron que la presencia entrerriana apunta a fortalecer la visibilidad de la provincia, facilitar vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio.

Vidriera nacional para el sector

Expoagro se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del calendario productivo argentino. Cada edición convoca a miles de visitantes y concentra lanzamientos de maquinaria agrícola, tecnologías aplicadas al campo, semillas, ganadería, insumos fitosanitarios y servicios para la agroindustria.

Expoagro.

En ese marco, el espacio entrerriano permitirá que empresas locales exhiban sus productos y servicios, además de participar de rondas de negocios y reuniones con potenciales compradores nacionales e internacionales. La estrategia oficial busca posicionar la oferta provincial en un mercado cada vez más competitivo y ampliar la llegada a nuevos clientes.

Desde el Ejecutivo señalaron que la experiencia del año pasado resultó positiva en términos de contactos comerciales y presencia institucional, por lo que se decidió repetir la iniciativa y ampliar la convocatoria.

Fechas e inscripción

La edición 2026 de Expoagro se llevará a cabo del martes 10 al viernes 13 de marzo. Durante los tres primeros días el predio abrirá de 8:30 a 18:30, mientras que la última jornada finalizará a las 15.

Las empresas interesadas en participar deberán completar un formulario de inscripción online dispuesto por el Gobierno provincial, a través del cual se gestionará la asignación de espacios y la organización logística.