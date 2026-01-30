 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Producción e industria

Entre Ríos tendrá stand propio en Expoagro y convoca a empresas a sumarse a la feria más grande del campo

El Gobierno provincial participará por segundo año consecutivo con un espacio institucional en la muestra que se realizará en marzo en San Nicolás. Firmas entrerrianas podrán exhibir productos, generar contactos comerciales y participar de rondas de negocios.

30 de Enero de 2026
Stand de Entre Ríos Expoagro 2025.
Stand de Entre Ríos Expoagro 2025. Foto: Archivo.

Entre Ríos volverá a decir presente en Expoagro con un espacio propio y una convocatoria abierta a empresas del sector agroindustrial para promocionar su producción en la exposición a campo abierto más importante del país. La participación oficial fue confirmada por el Gobierno provincial, que por segundo año consecutivo contará con stands institucionales destinados a firmas entrerrianas.

 

 

La muestra se desarrollará en el Autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta nacional 9, y reunirá durante cuatro jornadas a productores, fabricantes, entidades financieras y actores clave del sistema agropecuario. Desde la organización destacaron que la presencia entrerriana apunta a fortalecer la visibilidad de la provincia, facilitar vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio.

 

Vidriera nacional para el sector

 

Expoagro se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del calendario productivo argentino. Cada edición convoca a miles de visitantes y concentra lanzamientos de maquinaria agrícola, tecnologías aplicadas al campo, semillas, ganadería, insumos fitosanitarios y servicios para la agroindustria.

 

Expoagro.
Expoagro.

 

En ese marco, el espacio entrerriano permitirá que empresas locales exhiban sus productos y servicios, además de participar de rondas de negocios y reuniones con potenciales compradores nacionales e internacionales. La estrategia oficial busca posicionar la oferta provincial en un mercado cada vez más competitivo y ampliar la llegada a nuevos clientes.

 

Desde el Ejecutivo señalaron que la experiencia del año pasado resultó positiva en términos de contactos comerciales y presencia institucional, por lo que se decidió repetir la iniciativa y ampliar la convocatoria.

 

Fechas e inscripción

 

La edición 2026 de Expoagro se llevará a cabo del martes 10 al viernes 13 de marzo. Durante los tres primeros días el predio abrirá de 8:30 a 18:30, mientras que la última jornada finalizará a las 15.

 

 

Las empresas interesadas en participar deberán completar un formulario de inscripción online dispuesto por el Gobierno provincial, a través del cual se gestionará la asignación de espacios y la organización logística.

Temas:

Expoagro Gobierno de Entre Ríos
