“No fue malintencionado”, afirmaron desde el CGE sobre el alumno que llevó un arma a la escuela

Arma a la escuela. En diálogo con Elonce, Judith Trembecki, directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación detalló lo ocurrido en una escuela privada de Nogoyá, donde un estudiante llevó un arma de fuego a la institución.

“Eso generó la activación de protocolos y la preocupación de los directivos”, explicó Trembecki.

La situación fue controlada. “Fue muy bien manejado. Los estudiantes informaron a los adultos que intervinieron, se llamó a la familia, al estudiante en cuestión y a la policía. Se esclareció la situación de primer momento. Ahora todo sigue en manos de la investigación policial, la defensoría y la Fiscalía de Menores”, agregó.

Actuación “rápida y discreta”

Respecto a cómo se descubrió el arma, Trembecki aclaró que la situación fue discreta y no puso en riesgo a otros alumnos: “Un compañero advirtió que la tenía en su mochila, no la expuso y no se generó ninguna situación frente a sus compañeros. Fue algo bastante discreto y se pudo esclarecer inmediatamente. Hubo intervención del directivo, del representante legal y de la policía, que concurrió de urgencia”, señaló.

Sobre la relación del estudiante con la policía, Trembecki prefirió no dar detalles: “No puedo revelar información que forme parte de la investigación. Habrá trascendidos, pero pedimos discreción y que se espere el accionar de la defensoría y la fiscalía”, indicó.

Herramientas y protocolos para la escuela

La funcionaria también explicó qué herramientas tienen las escuelas para intervenir en situaciones similares, independientemente de que sean privadas o estatales: “Los protocolos y herramientas son los mismos para todos los colegios. La institución también cuenta con protocolos internos, lo que permitió reaccionar rápidamente. Siempre lo esencial es la escucha del chico y actuar inmediatamente a partir de lo que se reporta. En este caso, el docente que recibió la información de otro estudiante puso en conocimiento a los adultos, lo que permitió actuar de manera eficaz”, detalló.

Preocupación en Nogoyá por un arma en la escuela

Trembecki destacó además la importancia de los acuerdos escolares y las acciones pedagógicas para la convivencia: “Marzo es un mes clave para trabajar las asambleas y los acuerdos escolares de convivencia. Son tiempos para dialogar sobre prevención, cuidado mutuo y construcción de una convivencia responsable en la escuela”, concluyó.

Finalmente, aseguró que las familias fueron informadas y que no hubo intención de agresión por parte del menor: “La gente puede quedarse tranquila. Fue un hecho puntual, no malintencionado y el alumno no tenía previsto ninguna ninguna agresión hacia otra persona”, cerró Trembecki.