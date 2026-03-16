Un alumno llevó un arma a una escuela y activó intervención policial

Un alumnos llevó un arma a una institución educativa de gestión privada de Nogoyá y el hecho motivó la intervención de la Policía y organismos judiciales. La situación fue controlada y no se registraron heridos.
Un alumno llevó un arma a una escuela de gestión privada en Nogoyá, situación que generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la intervención de la Policía de Entre Ríos, aunque el hecho no derivó en personas heridas ni situaciones de violencia.
La confirmación del episodio fue realizada por el jefe policial de la Departamental Nogoyá, Walter Giordano, quien explicó a FM del Éxodo que el caso se abordó con especial cautela debido a que se trata de un menor de edad. En ese sentido, remarcó que las autoridades buscan evitar cualquier situación que implique la revictimización del estudiante mientras se investigan las circunstancias que derivaron en el hecho.
“Con los cuidados necesarios, no es que uno quiera ocultar información, sino resguardar al menor y evitar revictimizarlo”, señaló el funcionario policial al referirse a la intervención realizada.
El caso ya fue comunicado a la Defensoría, a la Fiscalía de Menores y a los organismos correspondientes para que se lleve adelante el abordaje institucional y judicial que la situación requiere.
Cómo fue la intervención policial
De acuerdo con lo informado por Giordano, el episodio se conoció a partir de un llamado realizado desde la propia institución educativa. Tras la comunicación, personal policial acudió al establecimiento para verificar la situación y asegurar que no existiera riesgo para estudiantes o docentes.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, la situación ya estaba controlada dentro de la escuela y el arma se encontraba resguardada, por lo que no fue necesario desplegar un operativo de gran magnitud.
“En este caso, la situación ya estaba contenida y no había peligro con el arma”, explicó el jefe policial.
El procedimiento se limitó principalmente al secuestro del arma y a las actuaciones judiciales correspondientes. Siguiendo instrucciones del Ministerio Público Fiscal, el arma fue secuestrada y quedó bajo análisis de Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes.
El jefe policial aclaró que el accionar de la fuerza se circunscribió a esa intervención puntual, mientras que el resto de las decisiones dependerán de la Justicia y de las áreas vinculadas a la protección de menores.
El comunicado del colegio
En tanto, desde el colegio enviaron el siguiente comunicado de los padres a través de mensaje: “Estimadas familias. Queremos comunicarles que se activó el protocolo por una situación que lo ameritaba en la escuela. La cual fue controlada por personal policial que se hizo presente en la institución. Sin más detalles por dar, atendiendo al protocolo de cuidado de las personas quedan ustedes debidamente notificados y transmitiendo tranquilidad hacia el interior de cada una de sus familias”. El mensajefue firmado por el equipo directivo de Nivel Secundario.