Reconocido supermercado busca empleados y recibe CV online: cómo postularse

Carrefour busca empleados y recibe CV online para sumar personal en distintas sucursales del país, con vacantes accesibles y postulación totalmente digital.
Carrefour busca empleados y recibe CV online en el marco de una nueva convocatoria laboral que la cadena de supermercados lanzó para incorporar personal en distintas sucursales de Argentina. La empresa Carrefour abrió vacantes en varios perfiles y sectores, con el objetivo de fortalecer sus equipos de trabajo en un contexto económico donde las oportunidades de empleo formal son altamente demandadas. La postulación se realiza de manera completamente digital a través de LinkedIn, lo que facilita el acceso a candidatos de todo el país.
La compañía informó que busca perfiles con actitud proactiva, capacidad de adaptación y orientación al cliente, sin requerir en todos los casos experiencia previa obligatoria. Entre las posiciones más demandadas se encuentra el rol de empleado polivalente, que implica la realización de diversas tareas dentro del local según la necesidad operativa diaria. Esta flexibilidad es uno de los puntos centrales de la búsqueda.
Además de este puesto, la empresa mantiene abiertas otras vacantes vinculadas a áreas comerciales y de desarrollo de negocios, lo que amplía el rango de oportunidades dentro del grupo. Según la información difundida, la intención es incorporar talentos que contribuyan a la diversidad y al crecimiento de los equipos en todo el territorio nacional.
Qué perfiles busca Carrefour y cuáles son las tareas principales
En esta convocatoria, uno de los roles más destacados es el de empleado polivalente. Este puesto implica rotación entre distintas funciones dentro de la sucursal, incluyendo atención al cliente, reposición de productos, control de stock, manejo de caja y mantenimiento del orden en el salón de ventas. La empresa destaca la importancia de la versatilidad y la disposición para cambiar de tareas según las necesidades del momento.
Otro aspecto clave es la orientación al servicio, ya que el contacto con el cliente es permanente en la dinámica del supermercado. También se valora la capacidad de trabajo en equipo y la responsabilidad en el cumplimiento de tareas operativas. Aunque no siempre se exige experiencia previa, contar con antecedentes en retail o atención al público puede representar una ventaja competitiva.
Cómo postularse y acceder a las vacantes disponibles
El proceso de inscripción es 100% online y se realiza a través de LinkedIn. Los interesados deben ingresar a la plataforma, buscar la página oficial de Carrefour o el aviso de empleo correspondiente y seleccionar la vacante deseada. Luego se completa un formulario con datos personales y laborales, y se adjunta el currículum actualizado, precisó Iprofesional.
En algunos casos, también se recomienda incluir una carta de presentación breve para destacar habilidades y motivación. Este paso, aunque opcional, puede mejorar las posibilidades de avanzar en el proceso de selección. La empresa sugiere mantener el perfil profesional actualizado para facilitar la evaluación de los reclutadores.