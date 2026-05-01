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Sociedad Aviso para el norte de la provincia

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de Entre Ríos: anticipan intensas lluvias

1 de Mayo de 2026
Alerta por tormentas para zona de Entre Ríos.
Alerta por tormentas para zona de Entre Ríos. Foto: (SMN).

REDACCIÓN ELONCE

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranja este viernes 1º de mayo por lluvias y vientos, que alcanzan ocho provincias donde se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

 

En ese marco, el organismo nacional emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas intensas que afectarán el norte de Entre Ríos durante este viernes. El área será afectada por lluvias con valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros.

 

También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Según los reportes, el alerta afecta a los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

 

Recomendaciones

 

Ante este escenario, se solicita a la población extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

 

Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o muebles de jardín.

 

Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

 

Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües.

 

Seguridad vial: en caso de conducir, hacerlo con luces bajas, aumentar la distancia de frenado y evitar zonas anegadas.

Temas:

Servicio Meteorológico Nacional alerta amarilla por tormentas lluvias tormentas Intensas lluvias
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