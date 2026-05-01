Coudet destacó el triunfo agónico de River: “Somos un equipo difícil para el rival”

River consiguió una victoria clave en Brasil al vencer 1-0 a Bragantino por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un resultado que le permite mantenerse como líder en su zona.

El triunfo de River llegó sobre el final del partido, con un gol de Lucas Martínez Quarta, en un encuentro que tuvo un desarrollo parejo y exigente desde lo físico.

Tras el encuentro, el entrenador Eduardo Coudet analizó el rendimiento de su equipo y valoró la capacidad para sostener la competitividad en un calendario cargado de partidos.

El análisis del entrenador

En su primera evaluación, Coudet reconoció que el funcionamiento aún puede mejorar, aunque destacó el resultado conseguido en condición de visitante.

“Creo que podemos mejorar desde lo futbolístico, lo tengo claro. Hay que seguir trabajando porque podemos jugar mejor”, expresó el entrenador de River.

River venció a Bragantino.

Además, hizo hincapié en el aporte de los jugadores más jóvenes, quienes están sumando experiencia en competencias internacionales. “Sigo resaltando a los chicos jóvenes con sus primeros partidos internacionales. Seguimos sumando de a tres”, agregó.

Un equipo competitivo

Coudet también se refirió a la intensidad de la competencia y al esfuerzo que realiza el plantel para sostener el nivel en cada presentación.

“No es fácil lo que vienen haciendo los futbolistas. Estamos jugando muy seguido. Me parece que en todos los partidos somos competitivos”, señaló el técnico de River.

"SOMOS COMPETITIVOS Y GANAMOS" 🗣️ El análisis de Eduardo Coudet tras el triunfo agónico de RIVER ante Bragantino por la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/vr14yklnaw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

En esa línea, remarcó la importancia de los resultados en este tipo de torneos, incluso en contextos donde el juego no fluye de la manera ideal.

“Jugamos a lo que tenemos que jugar para ganar. Siempre vamos a intentar mejorar”, sostuvo.

Autocrítica y proyección

El entrenador también incluyó una mirada crítica sobre el rendimiento colectivo, al considerar que el equipo todavía no alcanza su mejor versión, según informó Olé.

“Todavía veo al equipo muy rígido desde lo futbolístico, pero somos un equipo difícil para el rival”, afirmó Coudet, quien destacó la importancia de haber sumado tres puntos en un partido complejo.