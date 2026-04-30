Patronato recibe a Nueva Chicago: la venta de entradas y el historial entre ambos equipos

REDACCIÓN ELONCE
Ya se encuentra disponible la venta de entradas para el partido que Patronato jugará ante Nueva Chicago, el día domingo a las 16, por la fecha 12 de la Primera Nacional. El historial con el rival.
Ya se encuentra disponible la venta de entradas para el evento para el partido que Patronato jugará de local ante Nueva Chicago, el día domingo a las 16, por la fecha 12 de la Primera Nacional. Los socios podrán ingresar de manera gratuita, con el mes de abril pago y al día.
La venta de entradas, ya comenzó de manera online a través de la plataforma @globalfanok . Aquellos que no son socios de la institución (Grella/San Nicolás y plateas), pueden adquirir sus entradas mediante el sitio https://patronato.global.fan/eventos y seguir los pasos.
La venta presencial será el día domingo a partir de las 11, en las boleterías del Estadio.
El historial ante Nueva Chicago
El Estadio Grella se prepara para recibir a Nueva Chicago, rival al que Patronato no enfrenta desde el 2023, aunque en su reducto de Villa Sarmiento el último antecedente con el Torito, data de noviembre del 2012. La última vez que se midieron en Paraná fue en el Estadio Pedro Mutio por las condiciones del campo de juego del Grella.
El conjunto de Mataderos visitó solo dos veces el reducto Santo. La primera fue el 11 de Noviembre del 2012, en lo fue triunfo Verdinegro por 2-0 por la Primera B Nacional 2012/13.
Meses después, se reeditó el cruce, pero por Copa Argentina. El 27 de enero del 2013, por la Fase Preliminar, instancia de Fase Final, el Negro accedió al cuadro de 32avos al vencer y eliminar a Nueva Chicago en el Grella. Fue 2-0 con goles de Leo Acosta y Chapita Blanco para el Rojinegro. Aquel triunfo es el único de Patrón sobre su rival de turno.
Luego de aquel periplo, Patronato no volvió a ganarle a Chicago. En la temporada 2013 volvió a caer por 2-0 en la República de Mataderos, mientras que en el 2023, en la vuelta de Patrón al ascenso, igualó ambos compromisos: 0-0 en el Mutio y 1-1 en Buenos Aires.