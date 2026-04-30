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TC2000 en Concordia: confirmaron horarios de entrenamientos, clasificación y final

La tercera fecha del campeonato se correrá este fin de semana en el autódromo local, con actividad desde el sábado y carrera principal el domingo.

30 de Abril de 2026
TC 2000.
TC 2000.

La tercera fecha del campeonato se correrá este fin de semana en el autódromo local, con actividad desde el sábado y carrera principal el domingo.

El TC2000 volverá a la actividad este fin de semana con la tercera fecha de la temporada, que se disputará en el Autódromo Ciudad de Concordia y ya tiene definido su cronograma oficial.

 

La competencia del TC2000 llega con un campeonato ajustado, que tiene como principales protagonistas a Emiliano Stang y Matías Rossi, ambos del equipo Toyota Gazoo Racing.

 

Stang lidera el certamen con 47 puntos, seguido de cerca por Rossi con 44 unidades, quien viene de ganar en El Zonda de San Juan. En la tercera posición se ubica Franco Riva con 28 puntos.

 

 

Antecedentes en Concordia

 

El circuito entrerriano ya fue escenario de grandes actuaciones en la categoría. En la última presentación, el triunfo quedó en manos de Stang, quien encabezó un 1-2 para Toyota con Rossi como escolta.

 

Además, el último poleman en este trazado fue Leonel Pernía, representante de Honda.

 

Aut&oacute;dromo de Concordia.
Autódromo de Concordia.

 

Cronograma del fin de semana

 

La actividad del TC2000 en Concordia comenzará el sábado con dos entrenamientos. El primero será a las 10.40, mientras que el segundo se disputará desde las 13.10.

Más tarde, a las 15.40, se llevará a cabo la clasificación bajo el formato de vuelta lanzada.

 

Para la carrera final, se aplicará el sistema de grilla invertida entre los seis mejores clasificados, por lo que el poleman largará desde la sexta posición el domingo.

 

 

La actividad del domingo

 

El domingo se iniciará con el warm up a las 9.45, que servirá como última puesta a punto antes de la competencia principal.

 

La final del TC2000 está programada para las 13, con una duración de 35 minutos más una vuelta.

 

Al igual que en la fecha anterior, la carrera se pondrá en marcha con partida detenida, sistema implementado recientemente en la categoría.

Temas:

TC2000 Concordia
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