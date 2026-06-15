Lionel Messi y Dibu Martínez lucirán parches especiales en el Mundial 2026

La Selección Argentina debutará este martes en el Mundial 2026 frente a Argelia con una novedad que no pasará inadvertida: varios futbolistas lucirán parches especiales en sus camisetas como parte de una iniciativa impulsada por la FIFA para reconocer trayectorias y logros destacados en la máxima competencia del fútbol.

La medida fue presentada oficialmente por el organismo rector del fútbol mundial en conjunto con la empresa Fanatics, bajo licencia de Topps, y comenzó a implementarse desde los primeros encuentros del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los principales protagonistas aparecen Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez, quienes exhibirán insignias exclusivas por sus logros en ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

El reconocimiento especial para Messi

El capitán argentino llevará un parche que distingue a los futbolistas que participaron en cinco o más Mundiales, un privilegio reservado para un reducido grupo de jugadores históricos.

Los campeones del Mundo llevan un parche especial, al igual que los futbolistas debutantes en la competencia

La presencia de Messi en Estados Unidos, México y Canadá marca su sexta Copa del Mundo, un récord que comparte con otros referentes internacionales como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa y Yuto Nagatomo.

Además, el rosarino podría lucir también el distintivo de "Leyenda", destinado a los ganadores del Balón de Oro de la FIFA en Mundiales anteriores, reconocimiento que obtuvo tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.

La insignia busca destacar la trayectoria de los futbolistas más influyentes de la historia de la competencia.

El parche dorado para el Dibu

Por su parte, Emiliano Martínez también contará con un reconocimiento especial. El arquero argentino llevará el parche reservado para quienes conquistaron premios individuales en anteriores Copas del Mundo.

En su caso, la distinción corresponde al Guante de Oro obtenido en Qatar 2022, donde fue una de las figuras fundamentales en la conquista del tercer título mundial para Argentina.

El mismo reconocimiento será utilizado por otros futbolistas destacados del torneo, como el francés Kylian Mbappé, ganador de la Bota de Oro en la última edición.

Los debutantes también tendrán su insignia

Otra de las innovaciones de la FIFA para este Mundial será el denominado "parche debut", destinado exclusivamente a los jugadores que disputen por primera vez una Copa del Mundo.

El distintivo incluirá la imagen del trofeo mundial y la leyenda "Debut FIFA World Cup", convirtiéndose en una pieza especial para coleccionistas y aficionados.

Brasil llevó el parche dorado en su debut tras ser una de las selecciones campeonas del mundo (Reuters)

Entre los integrantes del plantel argentino que estrenarán esta insignia aparecen Nicolás Paz, Juan Musso, Valentín Barco, Giuliano Simeone, José López, Marcos Senesi, Facundo Medina y Nicolás González.

Argentina también lucirá el parche de campeón

Como vigente campeón del mundo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni utilizará además una versión especial del parche oficial del torneo con detalles dorados.

La FIFA diseñó una edición exclusiva para las siete selecciones que conquistaron al menos una Copa del Mundo: Argentina, Brasil, Alemania, Francia, España, Inglaterra y Uruguay.

Estos distintivos presentan acabados metálicos dorados que resaltan la condición de campeones mundiales.

Almirón también lució un parche tras debutar en un Mundial con Paraguay

Además, todas las selecciones deberán portar el escudo oficial del Mundial en la manga derecha y un emblema vinculado a campañas sociales impulsadas por la FIFA. Durante la fase de grupos el mensaje será "Unidos por la Paz", mientras que en las etapas eliminatorias se utilizarán consignas relacionadas con la educación y la integración global.