Messi va por más historia: los récords que puede romper en el Mundial 2026

Lionel Messi afrontará el Mundial 2026 con la posibilidad de ampliar una colección de récords que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de la historia de las Copas del Mundo. El capitán de la Selección Argentina llega a su sexta participación mundialista con marcas que ya rompieron registros históricos y con nuevos objetivos al alcance de la mano.

Tras consagrarse campeón en Qatar 2022, el rosarino se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales, con 26 encuentros, superando al alemán Lothar Matthäus, que acumuló 25 presencias.

Además, es el futbolista con más minutos jugados en la máxima cita del fútbol, con 2.314, y el único que logró convertir en todas las instancias de una misma Copa del Mundo, una marca alcanzada durante su consagración en Qatar.

Los récords que ya ostenta Messi

Entre los logros más destacados del capitán argentino también aparece el récord de premios al mejor jugador del partido. Desde que la FIFA instauró esta distinción en 2002, Messi acumuló 11 reconocimientos como MVP.

A ello se suma otra marca histórica: es el futbolista que más veces llevó la cinta de capitán en los mundiales, con 19 partidos al frente de la Selección Argentina.

Su actuación en Qatar 2022 terminó de consolidar una carrera mundialista excepcional, con goles en fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinal y final.

Las marcas que puede alcanzar en 2026

Con su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Messi llegará a seis participaciones mundialistas, una cifra que hasta ahora solo alcanzaron el portugués Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa.

Otro de los grandes objetivos será convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Actualmente suma 13 tantos y se encuentra a tres del récord del alemán Miroslav Klose, que lidera la estadística con 16 conquistas.

También buscará alcanzar la marca de asistencias de Pelé. Messi acumula ocho pases gol en Copas del Mundo y está a solo dos del histórico brasileño, que registró diez.

Otra final para seguir agrandando su leyenda

Si Argentina vuelve a llegar al partido decisivo, Messi podría transformarse en apenas el segundo futbolista en disputar tres finales mundialistas dentro del campo de juego.

El único que logró esa marca fue el brasileño Cafú, quien disputó las finales de 1994, 1998 y 2002.

Con 39 años recién cumplidos y una carrera plagada de éxitos, Messi tendrá una nueva oportunidad para seguir escribiendo páginas doradas en la historia de los mundiales y ampliar un legado que parece no tener techo.