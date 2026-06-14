Esperan al menos 30.000 argentinos en cada partido de la Selección en el Mundial

La expectativa por el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya se hace sentir en Estados Unidos. A pesar de los altos costos que implica seguir al equipo de Lionel Scaloni, se espera que al menos 30.000 argentinos acompañen a la Albiceleste en cada uno de los partidos de la fase de grupos.

Los primeros contingentes de hinchas comenzaron a arribar a Kansas City, ciudad que albergará el debut frente a Argelia. Luego, gran parte de los simpatizantes se trasladará hacia Dallas, donde Argentina disputará los encuentros ante Austria y Jordania.

Según datos de la FIFA, cerca de 20.000 argentinos adquirieron entradas para cada uno de los tres primeros partidos. Sin embargo, estiman que muchos otros viajarán a último momento en busca de tickets o para acompañar desde las inmediaciones de los estadios, publicó La Nación.

El Mundial más costoso de la historia

La organización reconoce que los precios de las entradas, los alojamientos, los traslados internos y los requisitos migratorios redujeron el número de viajeros respecto de las expectativas iniciales.

Aun así, las autoridades estadounidenses consideran que la presencia argentina será una de las más importantes del torneo, especialmente por la movilización de residentes en Estados Unidos y por los vuelos que llegarán desde Argentina durante los próximos días.

La referencia sigue siendo lo ocurrido en Qatar 2022, donde miles de argentinos acompañaron a la Selección durante toda la competencia hasta la obtención del título mundial.

Kansas City se prepara para recibir a los hinchas

La ciudad de Kansas City desplegó un importante operativo para recibir a los simpatizantes argentinos. Comerciantes, hoteles y servicios turísticos recibieron capacitaciones sobre costumbres locales, incluyendo recomendaciones para la temperatura del agua del mate para atender pedidos habituales de los visitantes argentinos.

“No tiene que estar hervida, sino alrededor de los 80°C”, les explicaron desde el comité organizador de la ciudad, el KC2026, con una guía que ofició como un entrenamiento para los comerciantes sobre cómo recibir a los hinchas argentinos.

Las autoridades también coordinaron acciones con organismos federales, representantes diplomáticos argentinos y fuerzas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las actividades vinculadas al Mundial.

La selección argentina enfrentará a Argelia en Arrowhead Stadium.-

Entre los eventos más esperados figura un multitudinario banderazo previsto para la víspera del debut argentino, además de diversas actividades culturales y recreativas organizadas para los aficionados.

“Están muy manijas con la llegada de la Argentina, más que con la de las otras selecciones que van a concentrarse allí [Inglaterra, Países Bajos y Argelia]”, le dijo a La Nación una fuente al tanto de los preparativos para recibir allí a los hinchas argentinos. “También tienen una ilusión enorme de que se produzca el partido entre Argentina y Portugal en cuartos de final si ambas selecciones avanzan. El enfrentamiento final de Messi y Cristiano Ronaldo”, contó otro argentino que pasó los últimos días en Kansas City.

Las autoridades locales y federales, el task force de la Casa Blanca -que lidera Andrew Giuliani- y los representantes diplomáticos argentinos en Estados Unidos trabajaron estrechamente para coordinar el trabajo de preparación de la ciudad ante el aluvión de hinchas argentinos -y de otros países- que transformarán por unas semanas a Kansas City, que por ahora mantiene el ritmo apacible de ciudad del Medio Oeste norteamericano con poco más de 500.000 habitantes.

Seguridad y asistencia consular

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la organización de grandes concentraciones de público, especialmente después de los incidentes registrados en la final de la Copa América 2024 en Miami.

Para los encuentros de Argentina se implementarán estrictos controles de seguridad, con varios anillos de acceso a los estadios y dispositivos especiales para evitar inconvenientes.

Además, la Cancillería argentina habilitó centros temporales de asistencia consular para brindar apoyo a los ciudadanos que puedan enfrentar problemas de documentación, accidentes, robos o situaciones vinculadas con las autoridades locales. En Kansas City, ya funciona un centro temporal de servicios consulares en el Overland Park Convention Center para los trabajos de documentación y con funcionarios que pueden mediar entre las autoridades locales y los argentinos.

Las autoridades locales también recibieron como consejo no fiarse de la “creatividad” de los hinchas argentinos. Estiman que muchos podrían ir hasta Kansas City e instalarse en carpas, para lo que la ciudad evalúa habilitar lugares especiales (está prohibido hacerlo en zonas públicas). Si bien el clima de efervescencia ya empezó a sentirse, tendrá un summum el lunes 15, en la previa del debut del seleccionado, con un banderazo que promete ser multitudinario y hasta una presentación del reconocido DJ Hernán Cattaneo, entre otros eventos.

Las autoridades diplomáticas argentinas -que a través de la Cancillería difundieron una detallada guía para los hinchas- tienen aceitados los canales de comunicación con las autoridades locales para resolver cualquier inconveniente que pudiera surgir.

Precios y consejos

Aunque las autoridades locales la instalaron hace años como “la capital del soccer estadounidense”, una etiqueta que formó parte de la campaña para convencer a la FIFA y quedarse con una sede del Mundial, Kansas City todavía está lejos de respirar fútbol. Hay banderas del torneo en los postes de las principales avenidas y desde el jueves funciona el FIFA Fan Fest, pero el clima mundialista todavía no se siente en las calles.

La mejor muestra se vio este viernes. Mientras Estados Unidos goleaba a Paraguay en su debut, en la zona comercial de Crown Center, uno de los sectores con más bares y restaurantes de la ciudad, casi nadie seguía el partido por televisión. No hubo festejos, ni gritos de gol, ni grandes reuniones para acompañar al equipo de Mauricio Pochettino.

Como ocurre en buena parte de las ciudades del país, Kansas City no está pensada para recorrer a pie. Casi todo el movimiento es en auto y, aun así, el tránsito es bastante tranquilo. Por momentos, la ciudad transmite una sensación de calma absoluta, con calles casi vacías y un fuerte contraste entre el centro y los suburbios.

Kansas City, la "nueva capital del Soccer".-

También son pocos los argentinos que viven allí. La comunidad latina está integrada, sobre todo, por inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Por eso tampoco hay demasiada actividad en los alrededores del hotel donde se aloja la selección. La mayoría de los hinchas argentinos que viajaron desde el país eligieron instalarse en Miami y llegar a Kansas City especialmente para el partido frente a Argelia.

Para el público argentino, los precios dependen mucho del rubro y de la zona, pero en líneas generales no resultan muy diferentes. El transporte por aplicación es más caro, mientras que la comida suele ser levemente más barata y los valores en los supermercados son bastante similares.

Dallas será la segunda escala argentina

La segunda escala de la selección argentina en Estados Unidos será Dallas. La ciudad del estado de Texas recibirá el segundo y tercer partido del grupo: el lunes 22, frente a Austria, y el sábado 27, ante Jordania. La representación diplomática argentina, que tiene su base en Houston, desplegará durante diez días un operativo especial en los alrededores del estadio de Dallas, atenta a la fuerte convocatoria que se espera. “Muchos argentinos llegarán directamente para estos dos encuentros y se quedarán en la ciudad”, señala una fuente dal tanto de los movimientos de los hinchas de la albiceleste.

Quienes lleguen desde la Argentina deberán estar atentos a las recomendaciones de las autoridades para no tener problemas con la ley. Las banderas y carteles no pueden tener mensajes políticos; lenguaje abusivo, gestos obscenos y lanzamiento de objetos puede penalizarse con la expulsión del estadio. No está permitido tampoco el consumo de alcohol en los alrededores.

El imponente AT&T, cuna de los Cowboys y que debió cambiar su nombre sponsoreado por orden de la FIFA, está ubicado en la ciudad de Arlington, parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad. Las autoridades consulares argentinas destacaron la buena predisposición de la alcaldía de Arlington para recibir a los hinchas argentinos, que serán los más numerosos de todos los que visitarán esta zona del estado de Texas durante el Mundial.

Aquí, el FIFA Fan Festival estará ubicado en el Pavilion at Fair Park, al este de la ciudad. El enorme recinto contará con pantallas gigantes, actividades y entrada gratuita para los que se queden afuera de los partidos.

Las autoridades estiman que en total pasarán por esta ciudad un total de 3,8 millones de visitantes durante el próximo mes. Dallas será sede de otros 7 partidos además de los de Argentina. Entre los que se destacan Inglaterra-Croacia, dos encuentros de 16avos de final, uno de octavos y una semifinal.