Marcos Senesi al Mundial: el emotivo mensaje del club donde comenzó su historia

Marcos Senesi al Mundial y el emotivo saludo de su club formador.

Marcos Senesi al Mundial es una de las noticias que más orgullo genera por estas horas en Entre Ríos. El defensor nacido en Concordia fue convocado por Lionel Scaloni para integrar el plantel de la Selección Argentina que disputará la Copa del Mundo 2026 y, tras conocerse la novedad, el Club Salto Grande recordó con emoción los inicios del futbolista en la institución.

La convocatoria llegó luego de una temporada consagratoria para el zaguero en la Premier League inglesa. Senesi se consolidó como una de las figuras del Bournemouth, donde fue elegido como el mejor jugador del año por los hinchas gracias a su regularidad y liderazgo en la última línea defensiva.

Ese destacado rendimiento derivó recientemente en un importante traspaso al Tottenham, uno de los clubes más importantes del fútbol inglés. Pocos días después de firmar su nuevo contrato, recibió el esperado llamado de la Selección Argentina para sumarse a la delegación que buscará defender el título mundial.

Del sueño en Concordia a la élite del fútbol mundial

Aunque inicialmente no había integrado la lista definitiva de convocados, la lesión de Leonardo Balerdi modificó los planes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni. La oportunidad le permitió a Senesi ingresar en la nómina final y cumplir el sueño de disputar su primer Mundial.

Una de las fotos que compartió el Club Salto Grande.

El defensor zurdo nació en Concordia y comenzó a jugar al fútbol en el Club Salto Grande, donde transitó las categorías infantiles. Aquellos primeros años marcaron el inicio de un recorrido que luego continuó en Buenos Aires, cuando se incorporó a las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro.

En el conjunto azulgrana realizó todo su proceso formativo y debutó en Primera División en 2016. Su crecimiento fue constante hasta convertirse en una de las grandes promesas del club, lo que le permitió dar el salto al Feyenoord de los Países Bajos antes de llegar al fútbol inglés.

Una de las fotos que compartió el Club Salto Grande.

El mensaje que emocionó a los hinchas

Tras conocerse oficialmente la convocatoria, el Club Salto Grande publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para felicitar al futbolista concordiense y destacar su vínculo con la institución.

"¡Marcos Senesi al Mundial!", encabezó la publicación. Luego, el club recordó: "Marcos dio sus primeros pasos con la pelota en nuestro club, donde transitó las categorías infantiles y comenzó a construir el camino que hoy lo lleva a cumplir uno de los máximos sueños de cualquier futbolista".

Una de las fotos que compartió el Club Salto Grande.

La institución también expresó su orgullo por el presente del jugador: "Desde el Club Salto Grande queremos felicitarlo por este enorme logro. Todo Salto Grande se siente orgulloso de vos y de la manera en que seguís representando y dejando en lo más alto los colores de nuestra institución".

Una de las fotos que compartió el Club Salto Grande.

El mensaje concluyó con un deseo especial para el defensor entrerriano: "¡Felicitaciones Marcos, que disfrutes al máximo esta experiencia mundialista y que sea un Mundial inolvidable!". De esta manera, el club que lo vio dar sus primeros pasos celebró el logro de uno de sus máximos exponentes, que ahora buscará escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino.