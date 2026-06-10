El entrerriano Marcos Senesi fue presentado en Tottenham y compartirá equipo con Cuti Romero

Marcos Senesi fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Tottenham Hotspur. El defensor entrerriano firmó contrato con el club londinense y será compañero de Cristian Romero en la próxima temporada.
Marcos Senesi en Tottenham ya es una realidad. El defensor surgido de San Lorenzo y oriundo de Concordia fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del club londinense, donde compartirá plantel con su compatriota y compañero de selección Cristian Romero. El zaguero llegará como agente libre tras finalizar su vínculo con Bournemouth y se incorporará formalmente a partir del 1° de julio.
La contratación representa un paso importante en la carrera del futbolista de 29 años, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional y forma parte de la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
Tras la oficialización de su llegada, Senesi expresó su entusiasmo por el nuevo desafío y dejó en claro cuáles son sus objetivos con la camiseta de los Spurs.
La emoción de llegar a uno de los grandes de Inglaterra
“Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham Hotspur. Desde el primer momento, el club me ha demostrado por qué me quieren y cuánto desean que forme parte de lo que están construyendo. Es emocionante y estoy deseando participar”, manifestó el defensor en declaraciones difundidas por la institución.
Además, remarcó su compromiso con el equipo y con los hinchas. “Cada vez que salga a la cancha, daré lo mejor de mí para enorgullecer a los hinchas y devolver al club al lugar que le corresponde. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para lograrlo”, aseguró el entrerriano, que utilizará la camiseta número 5.
La presentación tuvo un componente especial para el fútbol argentino. En el video de bienvenida difundido por el club apareció Osvaldo Ardiles, leyenda del Tottenham y campeón del mundo con Argentina en 1978, quien le dedicó un emotivo mensaje.
El mensaje de Ardiles y el respaldo del club
“Argentinos en Inglaterra, eso era algo nuevo. Fiché por el Tottenham en 1978. Fue duro, pero cuanto más tiempo me quedaba, más cosas en común descubría. Luchamos con fuerza, pero jugamos con pasión y estilo”, recordó Ardiles.
Our shirt is yours now.
Marcos Senesi, welcome to our family 🤍 pic.twitter.com/utnK4ZJQYT— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026
El exmediocampista también destacó el orgullo que representa para él ver a otro argentino vestir la camiseta de los Spurs. “Marcos, bienvenido. Muy bienvenido. Defiende esta camiseta, dalo todo, y siempre estaremos contigo. Ahora esto también es tuyo", expresó.
Desde la dirigencia también valoraron la incorporación. El director deportivo Johan Lange afirmó: “Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo a nuestra plantilla. Su experiencia al más alto nivel, su serenidad con el balón y su deseo de luchar por cada balón lo convierten en la opción ideal para la forma en que queremos jugar”.
Una carrera en constante crecimiento
El entrenador Roberto De Zerbi también celebró la llegada del argentino. “La experiencia, la calidad con el balón y el espíritu competitivo de Marcos nos fortalecerán defensivamente, además de brindarnos flexibilidad en la formación. Se siente cómodo jugando en un equipo que basa su juego en la posesión, lee muy bien el partido y tiene la personalidad necesaria para triunfar en un entorno exigente”, sostuvo.
Nacido en Concordia, Senesi se formó en San Lorenzo y debutó profesionalmente en 2016. En 2019 dio el salto al fútbol europeo para incorporarse al Feyenoord de Países Bajos, donde disputó competencias continentales y alcanzó la final de la UEFA Europa Conference League en 2022, publicó Infobae.
Ese mismo año fue transferido al Bournemouth, club en el que se consolidó como uno de los defensores más destacados de la Premier League. Durante la última temporada sobresalió por su precisión en la salida desde el fondo, su capacidad para asistir y sus números defensivos, ubicándose entre los mejores centrales del campeonato en intercepciones, bloqueos y despejes. Con tres partidos disputados en la Selección Argentina desde 2022 y la ilusión de integrar la lista definitiva para el Mundial 2026, Senesi afrontará ahora uno de los desafíos más importantes de su carrera en uno de los clubes más tradicionales del fútbol inglés.