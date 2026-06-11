Marcos Senesi reemplaza a Balerdi y la Selección Argentina tendrá dos entrerrianos

REDACCIÓN ELONCE
El entrerriano Marcos Senesi, fue convocado por el técnico Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi que fue descartado por lesión. Así lo definió, a cinco días del debut ante Argelia en Kansas City.
Lionel Scaloni definió que el entrerriano Marcos Senesi sea el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi. El flamante defensor del Tottenham disputará el Mundial 2026 en lugar del lesionado jugador del Olympique de Marsella.
El defensor concordiense, se sumará la concentración del equipo nacional en Estados Unidos, por lo que el DT contará con él en estos días previos al debut frente Argelia.
De esta manera, la Selección Argentina tendrá dos jugadores entrerrianos, ya que el defensor Lisandro Martínez, ya está en el plantel.
En el camino quedaron Guido Rodríguez, Emiliano Buendía y Máximo Perrone, que habían aumentado sus chances de formar parte del equipo tras la baja del defensor del Marsella.
El flamante refuerzo del Tottenham inglés se incorporará a la concentración del plantel nacional en Kansas, Estados Unidos, durante las próximas horas para sumarse a la puesta a punto de cara al debut del martes 16 frente a Argelia.
Senesi, central zurdo surgido de San Lorenzo y nacido en Concordia, Entre Ríos, tuvo una gran temporada con el Bournemouth inglés y era uno de los futbolistas que habían quedado en las puertas de la convocatoria cuando se anunciaron los 26 nombres.