El exentrenador de Senesi recordó los pasos del jugador antes de llegar a la Selección: "Luchó mucho para llegar acá"

El concordiense se formó en el club Salto Grande y luego en San Lorenzo

Tras la confirmación del entrerriano Marcos Senesi como integrante de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, el exentrenador del concordiense, Luca Marcogiuseppe, dialogó con Elonce y recordó el paso del defensor por el club Salto Grande. El actual director técnico, con experiencia en el fútbol profesional y paso como colaborador de Marcelo Bielsa y Carlos Tévez, valoró: “Es una gran noticia para todo el fútbol entrerriano, para el fútbol de nuestra ciudad”.

Y agregó que Senesi “se lo merece, ha luchado mucho para llegar hasta acá”.

Luca Marcogiuseppe

Un talento que ya se destacaba desde chico

Marcogiuseppe dirigió a Senesi entre los 8 y los 13 años. En ese tiempo, asegura, ya se podían ver señales de lo que vendría. “Siempre fue un chico especial, muy afectivo, con una humildad impresionante”, describió.

El posteo de la novia de Senesi tras ser convocado

Pero además de su perfil humano, también sobresalía dentro del campo de juego. “Tenía muchos recursos. Hoy es un jugador de clase, pero eso ya se notaba desde muy chico”, explicó. Según su ex entrenador, una de las claves de su crecimiento fue la constancia y la mentalidad. “El perfil que tiene hoy es el mismo que tenía de niño. Eso no cambia”, sostuvo.

“Era un chico muy querido por sus compañeros, siempre tuvo un perfil social muy positivo”, destacó.

Además, Senesi rotó por otros puestos dentro de la cancha. “En algún momento fue arquero, de manera circunstancial”, contó Marcogiuseppe y señaló que la situación se daba en los entrenamientos, donde alternaba posiciones. “Llegaba temprano, pateaban otros chicos y él atajaba”, recordó y especificó que llegó a jugar partidos completos en ese rol.

Una decisión que marcó su carrera

En su camino hacia la Selección Argentina, Senesi tuvo la posibilidad de representar a Italia, país con el que tenía vínculo por ascendencia. Sin embargo, tomó una decisión que, con el tiempo, se vuelve aún más significativa.

“Tuvo propuestas de la selección italiana, pero eligió jugar para Argentina”, recordó Marcogiuseppe.

Las cualidades técnicas y su liderazgo

Para Marcogiuseppe, el concordiense es un jugador completo. “Destaca por sus cualidades técnicas, su primer pase, su juego aéreo y su carácter”, enumeró.

Además, resaltó una virtud que suele ser determinante en el alto nivel: “Tiene un liderazgo interior que transmite calma y seguridad”, explicó.

Consultado sobre el rol que podría ocupar en el seleccionado durante el Mundial, su ex entrenador brindó una mirada táctica. “Su posición natural es la de marcador central, pero tiene recursos para adaptarse”, señaló y consideró que puede desempeñarse en distintos esquemas: “Puede jugar en una línea de tres, eventualmente de lateral o incluso como mediocentro”, analizó. Sin embargo, remarcó: “Por su biotipo y características, lo veo más como central”.

El trabajo silencioso de los formadores

La historia de Senesi también pone en valor el rol de los entrenadores formativos, muchas veces invisibilizados. “Siento orgullo, pero sobre todo por el fútbol entrerriano”, afirmó Marcogiuseppe y añadió: “La mayor satisfacción es haber colaborado en su formación”.

El paso de Senesi por el fútbol infantil en Concordia coincidió con una camada de jugadores que hoy también tienen presencia en el profesionalismo. “Robertone, Leo Godoy, Guiffrey, Ramírez, varios de esa categoría llegaron a primera”, recordó el entrenador. A ellos se suma Marcos Kremer, actualmente en Los Pumas, lo que refleja la calidad deportiva de aquella generación.

El presente de Marcogiuseppe

El DT actualmente se desempeña como segundo entrenador de Carlos Tévez y recientemente formó parte del cuerpo técnico de Talleres de Córdoba.

“Tuvimos propuestas del exterior, de países como México, Colombia y Turquía”, contó. Su recorrido incluye también una experiencia junto a Marcelo Bielsa.