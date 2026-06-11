La reacción de la novia futbolista del entrerriano Marcos Senesi al enterarse de su llamado al Mundial

La convocatoria de Marcos Senesi para integrar la selección argentina en el Mundial 2026 no solo cambió los planes deportivos del defensor entrerriano. También interrumpió unos días muy especiales que compartía en Ibiza con su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, quien se convirtió en una de las personas más importantes de su vida durante los últimos años.

Mientras disfrutaban de unas vacaciones en la isla española, lejos de las exigencias del fútbol profesional, el teléfono sonó con una noticia que alteró por completo la agenda. Lionel Scaloni decidió convocar al defensor concordiense tras la lesión de Leonardo Balerdi, obligándolo a despedirse del descanso para sumarse de inmediato al plantel argentino.

La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa, emoción y felicidad. Aunque Senesi mantenía la esperanza de recibir un llamado, el defensor ya había comenzado a disfrutar del receso luego de una exigente temporada en Europa.

Una historia que comenzó gracias al fútbol

La relación entre Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers nació precisamente en el ambiente que ambos conocen mejor: el fútbol. El primer acercamiento se produjo en Inglaterra, cuando coincidieron en Bournemouth y participaron juntos de una campaña institucional para presentar una línea de camisetas inspiradas en la década de 1990.

Lo que comenzó como una actividad laboral terminó convirtiéndose en una relación sentimental que fue creciendo con el paso del tiempo. La conexión entre ambos fue inmediata y, poco a poco, empezaron a compartir momentos fuera de las canchas.

Meses después decidieron oficializar el romance durante una escapada a las playas de Cerdeña. Fue en junio de 2024 cuando ambos confirmaron públicamente la relación a través de una publicación en Instagram acompañada por una frase que reflejó el momento que atravesaban: “Por más momentos juntos”.

Compañeros dentro y fuera de la cancha

Desde entonces, la pareja se transformó en una presencia habitual en las redes sociales. Viajes, entrenamientos, desafíos futboleros y momentos cotidianos comenzaron a formar parte de una historia que siguieron miles de fanáticos tanto en Inglaterra como en Argentina.

La complicidad entre ambos quedó reflejada en distintas publicaciones. Uno de los contenidos más comentados fue un divertido desafío para elegir la camiseta más atractiva de la colección personal del defensor argentino, una muestra de cómo el fútbol sigue ocupando un lugar central en la relación.

Bowers también construyó una carrera destacada. Formada en la academia del Chelsea femenino, fue campeona de la División Sur Sub 21 de la FA durante la temporada 2021/22. Más tarde continuó su desarrollo deportivo en Estados Unidos y posteriormente llegó al Bournemouth, donde su camino se cruzó con el del entrerriano.

El mensaje que conmovió a Senesi

Cuando se confirmó la convocatoria mundialista, Kelci-Rose fue una de las primeras en reaccionar públicamente. A través de una historia de Instagram compartió toda su emoción con una breve frase: “OMG It's happening” ("Oh, mi Dios, está sucediendo").

El mensaje rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja y reflejó el orgullo que sintió por la oportunidad que recibió Senesi. Después de años de esfuerzo en Europa, el defensor de Concordia veía concretarse el sueño de integrar el plantel argentino en la máxima competencia del fútbol.

Así, mientras el Mundial 2026 se aproxima, la historia de Marcos Senesi suma un nuevo capítulo. Ya no se trata solamente del futbolista que dejó San Lorenzo para triunfar en Europa o del defensor que llegó a la Premier League. También es la historia de una pareja que encontró en el fútbol el punto de partida de una relación que hoy celebra, unida, uno de los momentos más importantes de su carrera.