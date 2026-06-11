Rodolfo Arruabarrena ya tiene fecha para su debut oficial en Boca

El debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su regreso a Boca Juniors ya tiene día confirmado. El entrenador iniciará su segundo ciclo al frente del Xeneize el próximo 16 de julio, cuando su equipo enfrente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro marcará el reestreno del Vasco en el banco de suplentes auriazul, aunque todavía resta definir la sede donde se disputará el compromiso eliminatorio.

La presentación tendrá una importancia especial para el conjunto de la Ribera, ya que será el primer paso de una seguidilla de partidos decisivos que podrían marcar el rumbo deportivo del semestre.

Un arranque con compromisos determinantes

Tras el choque ante Sarmiento, Boca afrontará una de las series más importantes de la temporada: el repechaje para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Arruabarrena recibirá a O'Higgins el 23 de julio en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará una semana después en territorio chileno.

La clasificación a la siguiente instancia aparece como uno de los principales objetivos de un club que busca recuperar protagonismo internacional tras una temporada con altibajos.

El posible cruce con Vélez

El ganador del duelo entre Boca y Sarmiento avanzará a los octavos de final de la Copa Argentina, donde ya espera Vélez Sarsfield.

El conjunto de Liniers, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, obtuvo su clasificación luego de imponerse por 2 a 0 sobre Gimnasia y Tiro a fines de abril.

Ese posible enfrentamiento también agrega un condimento especial, ya que pondría cara a cara a dos entrenadores con pasado destacado en la historia reciente del club xeneize.

La situación de Leandro Paredes

Otro aspecto a seguir será la disponibilidad de Leandro Paredes para el estreno oficial de Arruabarrena.

El mediocampista podría perderse el encuentro ante Sarmiento debido a su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El torneo internacional concluirá el 19 de julio, apenas tres días después del compromiso por la Copa Argentina, por lo que su presencia dependerá de los tiempos de regreso y recuperación tras la competencia.

Mientras tanto, el regreso de Rodolfo Arruabarrena genera expectativa entre los hinchas de Boca, que aguardan el inicio de una nueva etapa con el objetivo de pelear por los títulos en el plano local e internacional.