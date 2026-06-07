Boca tiene nuevo DT: Arruabarrena está a un paso de regresar al club

Después de varios días de negociaciones, Boca quedó a un paso de confirmar a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó en las conversaciones y ya existe un acuerdo desde el aspecto deportivo para que el Vasco inicie un segundo ciclo al frente del club.

La búsqueda del sucesor de Claudio Úbeda tuvo varios nombres en consideración, pero Arruabarrena fue ganando terreno hasta convertirse en la principal opción de la conducción xeneize. Finalmente, las partes lograron avanzar en aspectos fundamentales del proyecto futbolístico y solo restan detalles económicos para cerrar el vínculo.

Según informó TyC Sports, el ex entrenador ya mantuvo conversaciones con Riquelme sobre la planificación para el segundo semestre, incluyendo el mercado de pases y los objetivos deportivos que tendrá el equipo.

Qué falta para cerrar el acuerdo

Aunque el entendimiento entre ambas partes está prácticamente sellado, todavía resta definir los números finales del contrato. Sin embargo, desde el entorno de la negociación consideran que ese punto no representará un obstáculo para concretar el regreso.

La intención de Boca es formalizar el acuerdo durante los próximos días para que Arruabarrena pueda viajar a Buenos Aires y firmar un vínculo que se extendería por 18 meses.

Una vez completado ese paso, el club realizará la presentación oficial del entrenador y comenzará el trabajo de planificación de cara a la segunda mitad de la temporada.

La idea de la dirigencia es que todo quede resuelto antes de mediados de semana para que el cuerpo técnico pueda instalarse rápidamente en el predio de Ezeiza y preparar el inicio de la pretemporada.

El desafío que tendrá Boca

El regreso de Arruabarrena se produce en un contexto de fuertes exigencias deportivas para Boca. Tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el principal objetivo internacional será la Copa Sudamericana.

Además, el equipo deberá afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina, competencias en las que buscará volver a pelear por títulos después de una temporada marcada por la irregularidad.

Para Arruabarrena será una oportunidad de reencontrarse con una institución que conoce profundamente. Durante su primer ciclo como entrenador, entre 2014 y 2016, conquistó el torneo de Primera División y la Copa Argentina de 2015.

Desde su salida, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, con pasos por clubes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, además de dirigir a la selección de Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, más de una década después de su llegada al banco de suplentes xeneize, Boca se prepara para concretar el regreso de un viejo conocido que intentará devolver al equipo al protagonismo en el plano local e internacional.