Boca le ofreció el cargo de DT a Arruabarrena: el “Vasco” podría volver al club

Boca Juniors inició gestiones para definir a su nuevo entrenador y le ofreció el cargo a Rodolfo Arruabarrena, quien ya tuvo un ciclo al frente del equipo entre 2014 y 2016.

Según trascendió, el “Xeneize” se comunicó con el actual entrenador, que cuenta con más de 15 años de trayectoria, para proponerle su regreso al club tras la salida de Claudio Úbeda.

Arruabarrena, que en principio no tenía previsto volver a dirigir en Sudamérica luego de su extensa carrera en Medio Oriente, analizará la propuesta en los próximos días.

El elegido tras la salida de Úbeda

La dirigencia de Boca tomó la decisión luego de no renovar el contrato de Úbeda, quien había asumido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Si bien logró sumar el 60% de los puntos, no consiguió clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, lo que terminó inclinando la balanza hacia un cambio de rumbo.

Un viejo conocido en la Ribera

El “Vasco” Arruabarrena es un nombre fuerte en la historia reciente del club. Como jugador disputó 178 partidos en ocho temporadas y fue parte clave en la consagración de la Libertadores 2000.

Ya como entrenador, asumió en 2014 tras reemplazar a Carlos Bianchi y logró consagrarse campeón del torneo local en 2015.

Durante su ciclo también alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y los octavos de final de la Libertadores 2015, en una recordada serie frente a River que terminó con la descalificación de Boca tras el incidente del gas pimienta.

Experiencia internacional

Tras su salida en 2016, Arruabarrena desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, dirigiendo en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita.

En ese recorrido obtuvo títulos como la Copa del Jeque Jassem en Qatar y dos copas en Emiratos Árabes, consolidando un perfil con experiencia internacional.

Ahora, con el interés concreto de Boca sobre la mesa, el “Vasco” evalúa la posibilidad de regresar a un club donde dejó una huella tanto como jugador como entrenador.