Nueva alarma por Neymar: tampoco viajará con Brasil al próximo amistoso

La situación física de Neymar volvió a convertirse en un tema central dentro de la selección de Brasil. El delantero no viajará este sábado junto al resto del plantel a Cleveland para disputar el amistoso frente a Egipto y permanecerá en Nueva Jersey realizando trabajos específicos de recuperación.

La decisión fue tomada debido a la lesión muscular que arrastra en el gemelo derecho, una molestia que lo acompaña desde mediados de mayo y que todavía le impide entrenarse con normalidad junto al grupo dirigido por Carlo Ancelotti.

La ausencia de Neymar en este nuevo compromiso amistoso alimenta las dudas sobre su disponibilidad para el inicio de la Copa del Mundo, uno de los principales objetivos de la selección brasileña en esta temporada.

Una recuperación más lenta de lo esperado

El atacante del Santos FC llegó a la concentración con molestias físicas después de haber sufrido un pinchazo durante un partido del Brasileirao ante Coritiba el pasado 17 de mayo.

En un primer momento se informó que la lesión correspondía a un edema muscular. Sin embargo, los estudios posteriores realizados por la Confederación Brasileña de Fútbol determinaron que se trataba de una lesión muscular de grado II, una condición que requiere un período de recuperación más prolongado.

Neymar.

Desde entonces, Neymar no logró reincorporarse plenamente a los entrenamientos y apenas pudo desarrollar tareas físicas de baja intensidad durante la preparación de la selección.

La cuenta regresiva para el Mundial

El futbolista de 34 años ya se había perdido el amistoso disputado el último fin de semana ante Panamá, encuentro que terminó con una contundente victoria brasileña por 6 a 2 en el estadio Maracaná.

Ahora, la preocupación pasa por su disponibilidad para el debut mundialista de Brasil, programado para el próximo 13 de junio frente a Marruecos. El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del delantero, considerado una de las principales figuras del equipo.

Pese a las dudas que genera el estado físico de Neymar, Ancelotti descartó modificar la nómina de convocados y ratificó que mantendrá la lista de 26 futbolistas para afrontar la Copa del Mundo. Mientras tanto, la recuperación del atacante continúa siendo una de las principales incógnitas dentro de la concentración brasileña.