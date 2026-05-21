Preocupación en Brasil: Neymar frena su actividad tras una lesión muscular

La selección de Brasil encendió las alarmas a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo después de que se confirmara una lesión de Neymar, una de las principales figuras convocadas por Carlo Ancelotti para disputar el certamen que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

La noticia fue confirmada por Rodrigo Zogaib, médico de Santos, quien explicó que el futbolista presenta “una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema”. Si bien desde el entorno del jugador transmitieron tranquilidad respecto a su recuperación, el delantero deberá detener la actividad deportiva durante varios días.

“Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, señaló el profesional sobre el estado físico del atacante brasileño.

La lesión que preocupa a Brasil

El cuadro médico de Neymar consiste en un edema moderado en la pantorrilla derecha, una molestia que le impedirá entrenarse con normalidad entre cinco y diez días. La situación aparece en un momento sensible, ya que la convocatoria definitiva para el Mundial fue anunciada hace apenas dos días.

En Santos ya asumieron que el delantero no estará disponible para los próximos compromisos oficiales. De hecho, el atacante no pudo participar del empate 2 a 2 frente a San Lorenzo por la Copa Libertadores.

Neymar piensa en el Mundial.

La prioridad del club brasileño pasa ahora por garantizar una recuperación física completa antes de cederlo nuevamente al seleccionado. El objetivo es que llegue en condiciones a la concentración prevista para el 27 de mayo en Granja Comary y pueda sumar minutos en los amistosos previos al debut mundialista.

Según informó el diario O Globo, Carlo Ancelotti decidió mantener a Neymar dentro de la lista de convocados después de mantener conversaciones personales con el futbolista y analizar los estudios médicos realizados en las últimas horas.

El desafío de llegar al debut mundialista

En Brasil consideran que la lesión no reviste gravedad, aunque reconocen que el margen de recuperación es corto debido a la cercanía del inicio del torneo.

La cuenta regresiva ya comenzó para el delantero, que nuevamente afronta una carrera contra el tiempo para llegar en plenitud física a una gran competencia internacional.

La Verdeamarela debutará el 13 de junio frente a Marruecos y el cuerpo técnico sigue atentamente la evolución del atacante surgido en Santos.