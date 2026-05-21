“Tenemos miedo”: médico oncólogo denunció por amenazas y agresiones al esposo de una paciente

Un medico oncólogo del Hospital Centenario de Gualeguaychú hizo pública una denuncia por amenazas, agresiones y hostigamientos que, según aseguró, viene sufriendo junto al personal de salud por parte del esposo de una paciente oncológica.

El caso fue expuesto mediante una extensa publicación realizada por Franco Ramello en redes sociales y replicada por el medio Máxima Online. En el escrito, el profesional explicó que decidió visibilizar la situación después de atravesar episodios que definió como “desesperantes” y afirmó que no sabe “cómo resolverlo”.

Ramello detalló que la paciente comenzó a atenderse en el servicio de Oncología alrededor del año 2013 con un cáncer de mama avanzado y metástasis. Según indicó, la mujer era de nacionalidad paraguaya y llegó al hospital “muy angustiada, desesperada y sola”.

El acompañamiento durante más de una década

El medico oncólogo señaló que tanto él como el equipo del hospital acompañaron a la paciente durante más de 13 años de tratamiento. En ese contexto, explicó que incluso colaboraron para que pudiera tramitar el DNI argentino y acceder al sistema de salud pública.

“Con la gente del equipo hasta le ayudamos a hacer el DNI argentino para que pueda recibir el tratamiento de su enfermedad en forma totalmente gratuita”, escribió Ramello. Además, sostuvo que durante ese tiempo “siempre vino sola a atenderse”, debido a que, según la mujer, no quería que su esposo la acompañara porque era “complicado”.

En otro tramo del mensaje, el profesional remarcó que durante todos esos años se le brindó contención más allá de la atención médica. “Sin contar las innumerables veces que se ayudó a la paciente incluso con comida y a veces dinero para poder regresar a su domicilio”, expresó.

Ramello también relató que, pese a las quimioterapias y distintos tratamientos realizados, la enfermedad avanzó y actualmente la mujer se encuentra en cuidados paliativos y etapa de fin de vida.

Las acusaciones contra el esposo de la paciente

Según denunció el médico, los episodios de violencia comenzaron a intensificarse durante las últimas internaciones de la paciente. En la publicación identificó al hombre como un remisero de la ciudad y lo acusó de maltratar tanto al personal médico como a trabajadores vinculados al traslado de la mujer.

“Realizando agresiones al personal de enfermería que durante la última internación de la paciente le realizaba la higiene diaria y le cambiaba la chata que él no hacía”, señaló el profesional.

Además, aseguró que el hombre “agredía y maltrataba a los choferes que iban a buscar a la paciente” y que también protagonizó situaciones de violencia verbal hacia médicas del hospital “hasta generarles el llanto por nivel de agresividad que maneja”.

Ramello afirmó que él mismo fue víctima de “hostigamiento verbal y físico” y sostuvo que la situación generó temor dentro del equipo tratante. “Todo el equipo tenemos miedo, incluso de vida, tanto propia o de familiares”, expresó.

El pedido de ayuda y la advertencia pública

En la parte final del escrito, el oncólogo explicó que recurrió a la exposición pública después de fracasar distintos intentos de diálogo. “Pese a los reiterados intentos de diálogos ofrecidos, esta persona sin escuchar palabras solo realiza agresiones y amenazas incomprensibles”, sostuvo.

El médico también indicó que decidió advertir públicamente sobre el comportamiento del hombre debido a su actividad laboral como remisero. “Quisiera advertir a la sociedad que un sujeto completamente agresivo y fuera de foco total maneja un remis por la ciudad”, manifestó.

Finalmente, Ramello pidió ayuda para afrontar la situación y remarcó el impacto emocional que, según describió, atraviesa el personal de salud involucrado en la atención de la paciente.