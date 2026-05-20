Córdoba: imputaron a un médico ginecólogo por presunto abuso sexual a una joven de 19 años

El Polo integral de la mujer intervino en el caso.

Un médico ginecólogo fue denunciado por abuso sexual en Córdoba después de que una joven de 19 años asegurara haber sufrido maniobras indebidas y comentarios de contenido sexual durante una consulta de control.

La denuncia fue presentada el pasado 12 de marzo y derivó en una investigación encabezada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de segundo turno.

Según trascendió, el profesional fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, aunque continúa en libertad mientras avanza la causa judicial.

El hecho denunciado habría ocurrido dentro de un dispensario ubicado en el barrio Jardín de Pilar.

Qué declaró la denunciante

De acuerdo con la presentación judicial, la joven sostuvo que el médico ginecólogo realizó prácticas indebidas durante la consulta y mantuvo expresiones de contenido sexual que la hicieron sentirse vulnerada.

La denunciante aseguró además haber atravesado un fuerte deterioro emocional después del episodio.

Su abogado, Gonzalo Ortíz Lenardón, explicó que la fiscalía ya ordenó distintas medidas de prueba para avanzar con la investigación. “La pericia se va a hacer ahora durante el mes de junio y es una de las pruebas más importantes en una causa de este tipo porque va a permitir seguramente arribar a algún tipo de conclusión”, señaló el letrado en declaraciones a El Doce TV.

La víctima está internada en el San Roque.

La situación procesal del acusado

Aunque el médico ginecólogo fue imputado, por el momento no quedó detenido. “El imputado sigue en libertad. Eso no cambió. Es una decisión de la fiscal que lleva adelante el caso”, indicó el abogado de la denunciante.

No obstante, el profesional fue apartado de sus funciones habituales y actualmente no se encuentra atendiendo pacientes.

“Él no está trabajando, se encuentra separado en tareas administrativas o tareas pasivas, pero no ejerciendo su función propiamente dicha”, detalló Ortíz Lenardón.

El representante legal también remarcó la importancia de que el acusado no continúe ejerciendo mientras avanza el expediente judicial.

El estado de salud de la joven

Según trascendió, la denunciante permanece internada en el Hospital San Roque de Córdoba con asistencia psiquiátrica después de haber sufrido una crisis emocional.

Familiares señalaron que la joven manifestó temor por el avance de la causa y por la posibilidad de que el episodio quede impune.

“Ella tenía miedo de que quede en la nada”, contó Andrea, tía de la denunciante, en declaraciones televisivas.

Además, el abogado aseguró que otras mujeres se comunicaron con él para relatar situaciones similares vinculadas al mismo médico ginecólogo, aunque hasta el momento no habrían formalizado denuncias judiciales.