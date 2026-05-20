Investigan la muerte de un enfermero del hospital San Martín en su vivienda

La Justicia y la Policía de Entre Ríos investigan las circunstancias que rodearon la muerte de un enfermero del hospital San Martín de Paraná, quien fue encontrado sin vida este martes por la noche en su vivienda.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21:45 en una casa ubicada en la zona de Gobernador Parera y Onetti, luego de que compañeros de trabajo advirtieran que el hombre no se había presentado a cumplir funciones y tampoco respondía las comunicaciones.

La víctima fue identificada como Flavio S., de 49 años, quien se desempeñaba como enfermero en el hospital San Martín.

Cómo comenzó la intervención

Según la información oficial, desde el centro de salud se comunicaron con familiares del trabajador ante la ausencia injustificada y la falta de respuestas.

Después de varios intentos fallidos de contacto, allegados ingresaron al domicilio y encontraron al hombre sin signos vitales.

Hospital San Martín.

Tras el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ordenó distintas medidas para intentar establecer las causales del fallecimiento.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Completo de Policía Científica junto con el médico policial y efectivos de Bomberos Zapadores.

Qué medidas dispuso la Justicia

Por disposición judicial, el cuerpo del enfermero fue trasladado a la Morgue de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente.

Además, durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos encontrados dentro de la vivienda que serán sometidos a peritajes y análisis.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que las actuaciones buscan determinar en qué contexto ocurrió la muerte y si existió algún elemento externo relacionado con el hecho.