Productores denunciaron aumento del abigeato y reclamaron respuestas judiciales

Productores rurales del norte entrerriano reclamaron mayor rapidez judicial ante el aumento del abigeato y denunciaron reiterados hechos de robo y faena clandestina.
El abigeato en Entre Ríos volvió a encender la alarma entre productores rurales del departamento La Paz, especialmente en la zona de Bovril, donde denunciaron un incremento de robos de ganado, faena clandestina y hechos de inseguridad en establecimientos agropecuarios. A través de un comunicado difundido por la Federación Agraria Argentina, manifestaron su preocupación y reclamaron mayor celeridad por parte de la Justicia.
“Estamos cansados de que nos roben, faenen nuestros animales, que la Policía atrape a los responsables y que los mismos no reciban un castigo”, expresaron los productores, quienes sostuvieron que “se han superado todos los límites” en materia de delitos rurales.
Además, señalaron que la problemática se agravó en los últimos meses y cuestionaron la falta de respuestas judiciales. “Venimos padeciendo estos ilícitos con una impunidad que asombra. La Policía hace un buen trabajo y cumple con su deber, pero cuando quienes perpetran estos delitos son atrapados, jueces y fiscales los dejan en libertad”, indicaron.
Reclamo por mayor intervención judicial
En el documento también remarcaron que “todo tiene un límite” y criticaron el funcionamiento de la denominada “puerta giratoria”. Según detallaron, durante diciembre de 2025 se registraron al menos 20 hechos de abigeato en la región, incluyendo casos denunciados formalmente y otros que no llegaron a radicarse ante las autoridades.
Los productores advirtieron que los delitos incluyen robos reiterados y carneadas clandestinas que afectan tanto la actividad productiva como la tranquilidad de las familias rurales. Uno de los episodios más graves ocurrió durante la segunda semana de diciembre, cuando delincuentes faenaron un vacuno y además desvalijaron por completo la vivienda de un productor.
“Este hecho generó una fuerte sensación de inseguridad e impunidad. Por eso pedimos mayor celeridad en el accionar de la Justicia y que los responsables paguen por sus actos”, concluyeron.