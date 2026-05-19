Marcelo Candia y el presente de Patronato: “Quiero salir a ganar a todos lados”

Marcelo Candia se convirtió en una de las grandes apariciones de Patronato en las últimas semanas. Desde que asumió oficialmente como entrenador del primer equipo, el conjunto rojinegro logró una marcada recuperación futbolística y acumuló seis partidos sin conocer la derrota, una situación que modificó completamente el panorama de un equipo que semanas atrás ocupaba los últimos puestos de la tabla.

En diálogo con el programa “El Once Deportivo”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Candia habló sobre este presente que lo tiene como protagonista y recordó, entre risas, su particular estadística enfrentando a Chacarita. “Me tocó ganarle las dos veces a Chacarita, las dos veces acá, las dos veces en días muy fríos y las dos veces 2 a 0”, comentó el entrenador, destacando las coincidencias de ambos triunfos.

La victoria más reciente volvió a mostrar a un Patronato sólido, comprometido y con una identidad de juego cada vez más marcada. En apenas seis encuentros bajo su conducción, el equipo logró sostener el invicto y acercarse a los puestos de clasificación al reducido de la Primera Nacional.

Marcelo Candia. Foto: Elonce.

El sueño de dirigir y la oportunidad esperada

Durante la entrevista, Candia reconoció que convertirse en entrenador principal de Patronato era algo que imaginaba desde hacía tiempo. “Es lo soñaba, lo esperaba. Por momentos lo vi cerca, después lo vi que no iba a llegar nunca”, confesó.

El técnico explicó que el partido frente a Almagro fue determinante para empezar a creer que la posibilidad podía concretarse. “Después del partido de Almagro, sentí que podía ser o me imaginé cómo iba a estar la gente y dije 'puede llegar a ser esto'”, expresó.

Candia también relató cómo vivió emocionalmente las primeras semanas al frente del plantel profesional. “Las primeras dos semanas me costó dormir, el descansar en el hotel. Ahora al hotel lo tomo con mucha más tranquilidad”, sostuvo.

El entrenador aseguró además que las experiencias previas junto al plantel profesional y el respaldo de jugadores y dirigentes fueron fundamentales. “Siempre me había considerado que era un buen formador”, señaló, aunque aclaró que sintió que había llegado el momento de dar un paso definitivo en su carrera: “Dejo de ser el técnico de inferiores y me dedico al fútbol profesional, que es totalmente diferente”.

Foto: Elonce.

El cambio de ánimo y la recuperación del equipo

Candia explicó que cuando tomó el mando del plantel encontró a un grupo golpeado por los malos resultados, aunque destacó la predisposición inmediata de los futbolistas. “Convivía con ellos, estaba todos los días, porque estaba con el Yagui de ayudante”, relató.

“Veía que estaban un poco golpeados porque los resultados no se les daban”, agregó. Sin embargo, remarcó que la reacción del plantel fue inmediata cuando los jugadores conocieron su designación como entrenador principal. “Se pusieron contentos y la predisposición a trabajar que tienen, una cosa es que te lo diga yo, otra cosa es verlo”, aseguró.

El técnico destacó especialmente el compromiso mostrado dentro de la cancha y afirmó que la entrega es un aspecto innegociable en su idea futbolística. “Si queremos que nuestra gente se identifique con los equipos, lo mínimo es la entrega”, enfatizó.

Además, sostuvo que el respaldo del hincha obliga al equipo a responder de la misma manera. “Para el que hace el esfuerzo, el hincha que hace el esfuerzo para ir a la cancha, que no le importa el calor, el frío o la situación económica, mínimo le tenés que devolver la entrega”, afirmó.

Foto: Archivo Elonce.

Patronato se ilusiona con seguir creciendo

El buen momento futbolístico permitió que Patronato pasara de los últimos puestos a ubicarse cerca de la zona de reducido. Candia valoró especialmente cómo los resultados positivos modificaron el clima interno del grupo. “Siempre es más fácil corregir o entrenar cuando los resultados ayudan”, explicó.

El entrenador también resaltó el compromiso de los jugadores lesionados para recuperarse rápidamente y volver a estar disponibles. “Hay mucha predisposición, todos quieren estar”, remarcó.

Sobre algunos rendimientos individuales, Candia reconoció que el equipo encontró mayor comodidad con el sistema táctico actual. “Hicimos unos ajustes, es más que claro que están cómodos con la propuesta, con el sistema, con la intención de ganar”, sostuvo.

En ese sentido, dejó en claro cuál es la filosofía que intenta transmitir desde su llegada al banco rojinegro. “Soy una persona que me tengo que medir porque quiero salir a ganar en todos lados”, expresó.

Foto: Archivo Elonce.

La presión del fútbol argentino y lo que viene

Durante la charla también se refirió a la inestabilidad que atraviesan los entrenadores en el fútbol argentino. Candia señaló que en apenas 13 fechas ya hubo más de 20 cambios de técnicos en la categoría. “No existen proyectos”, lamentó.

“Es una carnicería”, dijo con crudeza al analizar la realidad de los entrenadores en el ascenso argentino. “Es terrible que los técnicos dirijan 5, 6 o 7 partidos y ya tengan que cambiarlos o se queden sin trabajo”, agregó.

Finalmente, el entrenador habló sobre el próximo compromiso frente a Güemes de Santiago del Estero y adelantó que el cuerpo técnico sigue atentamente la situación de su rival, que recientemente se quedó sin entrenador.

También brindó detalles sobre el estado físico del plantel y confirmó que Gabriel Díaz atraviesa el protocolo médico tras el golpe sufrido. “Creo que mínimo uno o dos partidos se perdería”, explicó. También afirmó que esperan los resultados de Hernán Rivero, quien en el último juego salió sustituido con una molestia en el sóleo.

Mientras Patronato disfruta de su mejor momento en el campeonato, Marcelo Candia parece haber encontrado el lugar que soñó durante años. Y con un equipo convencido de su idea, el entrenador empieza a construir una ilusión que crece partido tras partido en Paraná.