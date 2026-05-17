Patronato: jugadores y el técnico destacaron la entrega y hablaron de Gabriel Díaz

La victoria de Patronato ante Chacarita confirmó el gran presente futbolístico del conjunto entrerriano, que se impuso 2 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y quedó más cerca de los puestos de Reducido en la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Candia volvió a mostrar intensidad, orden y contundencia en los momentos clave del encuentro.

El rojinegro atraviesa uno de sus mejores momentos desde la llegada del nuevo entrenador y logró extender a seis partidos su racha sin derrotas. Más allá del resultado, la actuación colectiva dejó señales alentadoras para un plantel que empezó a encontrar regularidad luego de un comienzo irregular en el campeonato.

Patronato venció a Chacarita y se ilusiona con el Reducido: resumen del partido

Tras el encuentro, futbolistas y cuerpo técnico dialogaron con Elonce y coincidieron en destacar el crecimiento grupal, el compromiso del plantel y la preocupación por la salud de Gabriel “Monito” Díaz, quien sufrió una convulsión tras un fuerte golpe en el segundo tiempo.

Federico Bravo y el esfuerzo para volver antes de tiempo

Uno de los protagonistas de la noche fue Federico Bravo, quien regresó al equipo antes de lo previsto utilizando una máscara protectora tras la operación en su nariz. El mediocampista valoró el esfuerzo realizado para poder estar presente en un partido clave.

“Gracias a la gestión del club, que me operaron rápido, pude encontrar la máscara rápido para poder estar. El cuerpo técnico también me dio la confianza, y yo también quería estar”, expresó el futbolista, quien destacó el compromiso colectivo que atraviesa el plantel.

Bravo reconoció que jugar con la protección resulta incómodo, especialmente por las dificultades respiratorias que le genera la lesión. “Sinceramente es un poco incómodo, no solo por la visión, sino porque justo mi operación es en la nariz. Aprieta un poco y es molesto, pero es la única forma que puedo estar dentro de una cancha”, explicó.

Federico Bravo.

El volante también se refirió al dramático episodio que protagonizó Gabriel Díaz y admitió que fue un momento difícil para todos dentro del campo de juego. “Fue una situación muy triste y tensa. Apenas terminó el partido lo primero que hicimos fue preguntar cómo estaba”, indicó.

“Se vio de cerca que cayó feo y empezó a convulsionar. Sobre todo para la familia que está en la tribuna y no sabe realmente qué pasa. Gracias a Dios está bien y eso es lo más importante del día”, sostuvo el futbolista rojinegro.

Más allá del impacto emocional, Bravo analizó el rendimiento futbolístico y destacó la importancia de convertir en momentos decisivos. “Tuvimos suerte que el segundo gol llegó rápido en un momento difícil y después pudimos hacernos dueños del partido”, afirmó.

El grupo, una de las fortalezas del equipo

Federico Bravo consideró que uno de los aspectos más importantes de este presente es la competencia interna que se generó dentro del plantel. “Somos más de 30 jugadores y el técnico demostró que juega desde el más chico al más grande. Eso es importante para que todos sientan que pueden ser titulares”, señaló.

El mediocampista destacó que quienes ingresan desde el banco mantienen el nivel del equipo. “El que entra da el cien por ciento y eso explica un poco esta racha de seis partidos invictos”, aseguró.

También remarcó que Patronato no quiere conformarse con la recuperación mostrada en las últimas semanas. “Sabemos que no tuvimos un buen arranque y el objetivo es estar lo más arriba posible. No nos podemos relajar”, remarcó.

"No sufrimos llegadas"

El entrenador Marcelo Candia compartió esa mirada y reconoció que el segundo tiempo fue el tramo que más lo dejó conforme. “Por ahí me gustó un poco más que el primero, pero también los rivales juegan y tienen jerarquía”, manifestó.

El técnico resaltó que Patronato prácticamente no sufrió situaciones de peligro frente a su arco. “Si hacés un balance, casi que no sufrimos llegadas”, expresó tras el triunfo ante Chacarita.

Candia también se mostró preocupado por la salud de Gabriel Díaz y explicó que esperaba novedades médicas luego del encuentro. “Ahora estoy por ir a verlo. Creo que le van a hacer una tomografía. Me dijeron que se recuperó y que está bien”, comentó.

Candia destacó el coraje y la presión del equipo

El entrenador rojinegro valoró la mentalidad ofensiva del equipo y aseguró que el gol en contra que abrió el marcador fue consecuencia de una búsqueda constante. “Pensamos en el arco rival. Para que esos goles pasen hay que meter la pelota en el área, triangular y ser agresivos”, afirmó.

Candia remarcó además la manera en que Patronato logró controlar el partido después de la expulsión sufrida por Chacarita. “Lo cerramos jugando al fútbol y podríamos haber hecho un gol más”, analizó.

Sobre la expulsión de Fernando Evangelista, el técnico fue contundente. “Fue mal expulsado, el árbitro de línea se confunde”, indicó. Además confirmó que Hernán Rivero sufrió “un problema muscular en el sóleo”.

Marcelo Candia.

Uno de los conceptos que más resaltó Candia fue la actitud colectiva de sus dirigidos. “No veo un jugador parado, todos intentan jugar y tomamos riesgos saliendo desde abajo. Para jugar así hay que tener coraje”, sostuvo.

El entrenador incluso confesó la emoción que le genera observar la intensidad del equipo. “La presión tras pérdida que hace el equipo a veces me pone la piel de gallina”, expresó.

Además, valoró la estadística que marca que Patronato alcanzó una racha de seis partidos sin derrotas, algo que no conseguía desde hacía cuatro años. “Es una alegría y una caricia, pero tenemos que seguir pensando en nuestro proceso”, señaló.

Juan Salas y la ilusión de pelear arriba

El autor del segundo gol, Juan Salas, también dialogó con Elonce y destacó el rendimiento colectivo del equipo. “Pudimos mantener el cero en el arco y después en el segundo tiempo se dio todo para ganar”, afirmó.

El delantero reconoció que el plantel quedó golpeado por lo ocurrido con Gabriel Díaz. “Muy triste lo que le pasó, pero después cuando se reanudó el partido pudimos hacer el gol y eso nos ayudó”, comentó.

Juan Salas.

Salas también habló sobre la sociedad futbolística que construyó junto a Maxi Rueda. “Es un gran jugador. Nos comunicamos muy bien y estoy contento de jugar al lado de él”, sostuvo.

Respecto al momento del equipo, el atacante aseguró que la confianza fue creciendo partido tras partido. “Estamos trabajando mucho para lograr lo que queremos, que es estar más arriba en el campeonato”, indicó.

“Los triunfos dan mucha confianza y un envión anímico. Cuando las cosas van bien, se trabaja más tranquilo”, agregó el futbolista.

El delantero dejó en claro cuál es el objetivo que se plantea Patronato para las próximas fechas. “Queremos estar entre los ocho primeros. Tenemos muchas ganas y garra para ir al frente”, afirmó.

“Victoria necesaria”

Joaquín Barolín sostuvo que “era una victoria necesaria, sobre todo, en casa para la gente que nos apoya en los partidos y para seguir peleando arriba”, dijo a Elonce y agregó que “venimos trabajando muy bien con Marcelo Candia y creo que venimos por un buen camino”

Joaquín Barolín.

“Me sentí bien en el partido y estoy contento porque pudimos volver a sumar y esperamos poder seguir sumando mucho”, sostuvo y agregó que “si entraba la chilena, me sacaba la remera y me iba”, dijo entre risas el jugador de Patronato.

En referencia a lo de Gabriel Díaz, señaló que “fue un momento triste, lo vi en primer plano porque estaba cerca, y ojalá, se recupere bien y que lo tengamos lo antes posible”.

Alan Sosa destacó la intensidad de Patronato

El arquero y capitán Alan Sosa también dejó sus sensaciones luego del triunfo y lamentó el desenlace que tuvo la tarde por la lesión de Gabriel Díaz. “No nos merecíamos que la tarde terminase así”, expresó.

El guardameta relató además el dramático momento que vivió al asistir a su compañero sobre el césped. “Entrás en modo persecución y tratás de hacer lo que podés. Ya me había pasado algo parecido”, recordó.

Alan Sosa.

“Por suerte la ambulancia entró rápido y pudieron recomponerlo”, destacó el capitán rojinegro, todavía conmocionado por la situación.

En el análisis futbolístico, Sosa elogió el crecimiento que viene mostrando el equipo desde hace varias fechas. “Cada vez somos más intensos y se les hace difícil a los equipos aguantar la intensidad que tiene Patronato”, afirmó.

El arquero destacó especialmente la solidez defensiva mostrada frente a Chacarita. “Un equipo con tanta grandeza no me pateó al arco”, subrayó.

Finalmente, Sosa resaltó la importancia del aporte de quienes ingresan desde el banco de suplentes. “Tenemos un banco de lujo, con gente joven y sangre caliente. Cuando entran lo hacen muy bien y eso habla del gran grupo que tenemos”, concluyó. Elonce.