“El hincha recuperó las ganas de venir a la cancha”: el clima en Patronato tras la victoria

El presente de Patronato sigue generando ilusión entre los hinchas rojinegros. Este domingo, el equipo entrerriano derrotó 2 a 0 a Chacarita Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y volvió a acercarse a los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional.

El triunfo por la fecha 14 de la Zona B le permitió al conjunto dirigido por Marcelo Candia continuar con su levantada futbolística y sostener el invicto desde la llegada del entrenador.

Después del encuentro, distintos simpatizantes hablaron con el móvil de Elonce y coincidieron en destacar el crecimiento del equipo en las últimas fechas.

“Candia con poco está logrando mucho”

Uno de los hinchas remarcó la mejora mostrada durante el complemento y valoró el trabajo del entrenador rojinegro.

“Se jugó bastante bien el segundo tiempo aprovechando los espacios. Candia con poco está logrando mucho”, expresó.

Además, también destacó la presencia de futbolistas surgidos de la ciudad dentro del plantel profesional. “Los pibes de la ciudad tienen que jugar y eso es positivo”, señaló.

La gente destacó a Candia y su equipo de trabajo.

Otro simpatizante aseguró que el equipo mostró una evolución a lo largo del partido y sostuvo que el actual ciclo volvió a entusiasmar al público. “Fuimos de menor a mayor y eso fue positivo. Gracias a Candia el hincha está recuperando las ganas de venir a la cancha”, afirmó.

En esa línea, también cuestionó algunos fallos arbitrales, aunque resaltó la respuesta futbolística del equipo dentro del campo de juego.

El sueño del Reducido empieza a crecer

La victoria frente a Chacarita volvió a meter a Patronato en la pelea por acercarse a los primeros puestos de la Zona B y el clima en el estadio reflejó el entusiasmo de los hinchas.

“Lo importante es ganar. El partido fue malo, pero lo importante era quedarse con los tres puntos”, resumió otro simpatizante tras la victoria en Paraná.

Ese mismo hincha también destacó el sentido de pertenencia que genera Marcelo Candia dentro del club. “Candia me gusta, lo mejor es que es uno de los nuestros”, expresó.

Con este nuevo triunfo, Patronato sigue escalando posiciones en la Primera Nacional y alimenta la expectativa de volver a pelear por un lugar en el Reducido.