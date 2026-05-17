Patronato le ganó 2 a 0 a Chacarita y escala en la tabla de posiciones

Patronato le ganó 2 a 0 a Chacarita en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos de acercarse a la zona de Reducido.

El desarrollo del segundo tiempo:

En el comienzo del Segundo tiempo, Patronato salió a la cancha para aumentar la ventaja y se acercó al arco del visitante. En los 4 minutos, Rueda estuvo cerca de convertir el segundo gol, tras estrellar en el travesaño, un remate de larga distancia. Desde afuera del área, el Arquero Bologna, alcanzó a rozar la pelota y desviarla para que tocara el travesaño. En el rebote, Barolín no tuvo precisión para remartar al arco.

A los 15 minutos del segundo tiempo, se produjo una dramática situación en el medio campo, cuando Gabriel Díaz, intentó despejar el balón con un golpe de cabeza y un jugador de Chacarita, quiso hacer lo mismo con el pie y golpeó al jugador de Patronato en el rostro que cayó “noqueado” en el césped.

Producto del golpe el jugador de Patronato tuvo una convulsión y demandó el rápido ingreso de los asistentes y de la ambulancia a la cancha, para trasladar a Gabriel Díaz a centro hospitalario.

Como consecuencia de la desafortunada jugada, el jugador de Chacarita, Favio Cabral, fue expulsado.

En la reanudación del juego, a los 23 minutos, Juan Salas remató cruzado en el borde del área y convirtió el segundo gol para Patronato, ante un conmocionado Chacarita que se vio sorprendido tras el dramático momento vivido por lo sucedido con Díaz.

A los 39 minutos, el técnico de Patronato, buscó proteger a los jugadores amonestados y algún lesionado que volvió prematuramente a las canchas. De esa manera, se retiró Brando Cortes, entra Juan Barinaga, también salió Federico Bravo y entró Alejo Miró; finalmente, se retiró Valentín Pereyra e ingresó Augusto Picco.

El desarrollo del primer tiempo:

En los primeros minutos, el conjunto local tomó la iniciativa y Chacarita esperaba algún contragolpe, mientras buscaba cortar los circuitos de juego de Patronato.

El partido se hacía desprolijo en los primeros minutos y si bien, Patronato tenía la pelota, se mostraba impreciso a la hora de llevar peligro al arco rival.

Las acciones del local se mostraban por los costados, pero Chacarita ahogaba los intentos del local. A los 18 minutos del primer tiempo, Patronato tuvo la más clara a raíz de un centro de Pereyra, que pudo conectar Meritelo y se fue rozando el palo derecho del arquero visitante.

En los 25 minutos del primer tiempo, el jugador Fernando Evangelista, que se encontraba en el banco de suplentes, fue expulsado por el árbitro del partido luego que, supuestamente, emitiera insultos contra los árbitros. En un primer momento, se especulaba con que el expulsado era uno de los ayudantes de Marcelo Candia, pero finalmente, era el jugador.

Patronato contra Chacarita.

Tras estar cinco minutos interrumpido, el partido se reanudó antes de los 30 minutos y volvieron las imprecisiones al partido, con un cotejo disputado, sin muchas ideas del visitante.

En tanto, a los 37 minutos Melendez tuvo un desborde por la derecha y el peligro fue despejado por los defensores de Patronato.

A los 40 minutos del primer tiempo, el delantero Hernán Rivero, pidió el cambio tras sentir una lesión en uno de sus tobillos, por lo que debió ser reemplazado por Joaquín Barolín.

Gol en contra de Chacarita

A los 47 minutos del primer tiempo, Patronato empujaba y luego de tres tiros de esquinas seguidos, un error del jugador Alvaro Cuello de Chacarita, colgó a su propio arquero y fue gol en contra para abrir el marcador a favor de Patronato.

Tras el gol en contra, el árbitro finalizó el primer tiempo y Patronato, que no había encontrado los caminos para desequilibrar, se va al descanso en ventaja, producto de las ganas y el empuje.

Cómo llegan Patronato y Chacarita

El equipo rojinegro suma 14 puntos en la Zona B y se encuentra cerca de los puestos de clasificación al Reducido. Chacarita, por su parte, llegó a Paraná con 15 unidades.

Temperley, que ocupa el último lugar de clasificación, tiene 16 puntos, por lo que el duelo aparece como una oportunidad importante para descontar diferencias en la tabla.

Desde la llegada de Candia, Patronato mostró una mejora desde el funcionamiento colectivo y logró recuperar terreno después de un inicio irregular en el campeonato.

El encuentro comenzó a las 16 y se disputa ante una importante presencia de hinchas en el estadio Grella.

Las formaciones

Patronato: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Federico Bravo, Franco Meritelio, Franco Soldano, Juan Salas, Hernán Rivero, Brandon Cortés y Valentín Pereyra. DT: Marcelo Candia.

Suplentes Patronato: Matías Caballero, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Juan Barinaga, Agustín Araujo, Augusto Picco, Alejo Miro, Joaquín Barolín e Ignacio Giacinti.

Chacarita Juniors: Enrique Bologna; Julián Velázquez, Nicolás Chaves, Francisco Facello, Lucas Bustos, Gonzalo Mottes, Maximiliano Meléndez, Álvaro Cuello, Favio Cabral, Juan Cuevas y Mario Sanabria. DT: Cristian Gravissi.

Suplentes Chacarita: F. Logas, M. Leyendeker, M. Pantaleone, M. Hellado, L. Perdomo, F. Cristaldo, L. Brun, T. Dos Santos e I. Bassier.