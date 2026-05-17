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Deportes Dramático momento en la cancha

Patronato lleva tranquilidad sobre la salud de Gabriel Díaz tras retirarse en ambulancia: videos

El jugador de Patronato Gabriel Díaz, se recupera en una sala de observación de una clínica privada de la capital entrerriana tras un incidente en el partido ante Chacarita. Desde la entidad de calle Grella, llevaron tranquilidad sobre la salud del defensor.

17 de Mayo de 2026
Gabriel Díaz.
Gabriel Díaz. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El jugador de Patronato Gabriel Díaz, se recupera en una sala de observación de una clínica privada de la capital entrerriana tras un incidente en el partido ante Chacarita. Desde la entidad de calle Grella, llevaron tranquilidad sobre la salud del defensor.

El jugador de Patronato Gabriel Díaz, se recupera en una sala de observación de una clínica privada de la capital entrerriana tras un incidente en el partido ante Chacarita. Desde la entidad de calle Grella, llevaron tranquilidad sobre la salud del defensor que preocupó a todos tras retirarse en ambulancia.

La victoria de Patronato ante Chacarita fue una muestra del crecimiento futbolístico del equipo entrerriano, que se impuso por 2 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional, con transmisión de Elonce Ratio & Stream FM 98.7.

Sin embargo, el partido tuvo momentos dramáticos en el segundo tiempo cuando la disputa de una pelota en el medio campo, derivó en un exceso por parte de un jugador de Chacarita y un defensor de Patronato, quedó tendido en la mitad de la cancha, frente a la tribuna de calle San Nicolás.

 

Dramatismo en la cancha

 

A los 15 minutos del complemento se vivió el momento más dramático de la noche. Gabriel Díaz intentó despejar la pelota de cabeza en la mitad de la cancha y recibió un fuerte impacto en el rostro cuando Favio Cabral levantó el pie para disputar el balón. El defensor de Patronato cayó desplomado sobre el césped y generó preocupación inmediata, pudo conocer Elonce.

Producto del golpe, Díaz sufrió una convulsión y debió ser atendido rápidamente por los médicos y trasladado en ambulancia hacia un centro asistencial. El clima de preocupación dominó el estadio durante varios minutos mientras el futbolista recibía asistencia.

Como consecuencia de la jugada, el árbitro expulsó al delantero de Chacarita, Favio Cabral.

 

Minutos después, desde Patronato, señalaron que “se retiró consciente de la cancha” y ante el aplauso de los hinchas que estaban en la tribuna San Nicolás.

 

El jugador fue trasladado a la Clínica La Entrerriana donde permanecía en observación. Tras realizar los estudios específicos, desde Patronato, confirmaron que “la tomografía de Gabriel Díaz salió bien y va a quedar internado, solo por observación y controlar evolución”, señalaron para llevar tranquilidad sobre la salud del defensor de Patronato.

Patronato venció a Chacarita y se ilusiona con el Reducido: resumen del partido

Temas:

Patronato Primera Nacional Gabriel Diaz
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