Mariano Werner volvió al podio y quedó como líder del campeonato de TC Pick Up

Mariano Werner volvió a subir al podio este domingo en una nueva fecha del TC Pick Up disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y, gracias al resultado obtenido, se convirtió en el nuevo líder del campeonato 2026.

El piloto entrerriano finalizó tercero con la Foton Tunland G7 en la final correspondiente a la cuarta fecha del certamen, que quedó en manos del sanjuanino Tobías Martínez.

La competencia se desarrolló en el circuito sin chicana del trazado platense y significó la primera victoria de Martínez en la categoría, luego de imponerse de punta a punta con la Chevrolet S10 del RUS Med Team.

Cómo fue la carrera en La Plata

Desde el inicio, Mariano Werner intentó presionar a Tobías Martínez, quien había largado desde la pole position. Durante gran parte de la carrera, el entrerriano se mantuvo como escolta y buscó generar oportunidades de sobrepaso.

Sin embargo, sobre el cierre comenzó a perder rendimiento por inconvenientes en el tren trasero de su camioneta, situación que permitió el avance de Gastón Mazzacane, quien finalmente terminó segundo.

Mariano Werner.

Martínez cruzó la bandera a cuadros con apenas 281 milésimas de ventaja sobre el piloto platense, mientras que Mariano Werner completó el podio y consiguió su tercer resultado consecutivo entre los tres mejores del fin de semana.

El piloto de Paraná alcanzó así su podio número 28 en la categoría después de 66 participaciones.

Werner pasó a liderar el campeonato

Tras la carrera, Mariano Werner analizó lo ocurrido en La Plata y reconoció las dificultades que tuvo durante la final.

“Me faltó poquito para quedar primero en la curva 1, pero Tobías se defendió bien. Después empecé con un problema en el tren trasero y perdí rendimiento”, expresó en declaraciones difundidas por Campeones Radio.

A pesar de los inconvenientes mecánicos, el entrerriano logró sumar puntos importantes en una fecha complicada para Otto Fritzler y pasó a liderar el campeonato de TC Pick Up.

La victoria quedó para Tobías Martínez, quien además se transformó en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC: Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras, TC Pista Mouras, TC Pick Up y TC Pista Pick Up.

La próxima fecha del TC Pick Up se disputará entre el 27 y 28 de junio, aunque todavía no fue confirmado oficialmente el escenario.