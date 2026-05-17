Monotributo: quiénes pueden recuperar una cuota y qué exige ARCA para acceder

Miles de contribuyentes adheridos al Monotributo podrán acceder durante 2026 a un reintegro anual previsto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para quienes hayan cumplido con todos los pagos en tiempo y forma durante el año calendario anterior.

El beneficio consiste en la devolución del componente impositivo correspondiente a una cuota mensual del régimen simplificado. Según aclaró el organismo, el reintegro no incluye aportes jubilatorios ni pagos destinados a obra social.

El monto que recibe cada contribuyente del Monotributo dependerá de la categoría en la que estuvo inscripto durante el período fiscal evaluado, ya que el componente impositivo varía según la escala de facturación.

Qué requisitos deben cumplir los contribuyentes

Para acceder al reintegro, ARCA exige que las 12 cuotas mensuales hayan sido abonadas en término. Incluso una demora mínima o un pago posterior con intereses puede dejar al contribuyente fuera del beneficio.

Además, no todos los métodos de pago habilitan la devolución. El organismo solamente contempla a quienes hayan utilizado débito automático mediante tarjeta de crédito o débito directo desde cuenta bancaria.

Los pagos realizados manualmente a través de billeteras virtuales, home banking o VEP individuales no califican para el reintegro anual del Monotributo.

Desde ARCA explicaron que el objetivo de esta condición es fomentar la automatización de pagos y reducir la morosidad dentro del régimen simplificado.

ARCA.

Cómo adherirse y qué errores evitar

Quienes todavía no utilizan débito automático pueden adherirse desde el portal oficial del Monotributo o mediante entidades bancarias y administradoras de tarjetas.

El trámite se realiza ingresando con CUIT y clave fiscal al Portal Monotributo, dentro de la sección “Pagos” y luego en la opción “Débito automático”.

Uno de los aspectos centrales para recibir el reintegro es contar con una CBU correctamente declarada en el sistema de ARCA. Para eso, el contribuyente debe ingresar al servicio “Declaración de CBU” y habilitar la opción correspondiente a devoluciones.

El organismo también aclaró que pueden quedar excluidos quienes no hayan realizado correctamente las recategorizaciones semestrales o tengan inconvenientes con el Domicilio Fiscal Electrónico.

Cuándo se acredita el reintegro

Según informó ARCA, las devoluciones del Monotributo suelen acreditarse automáticamente entre marzo y mayo de cada año, dependiendo del procesamiento administrativo correspondiente.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada o en el medio de pago asociado al débito automático, sin necesidad de iniciar trámites adicionales en la mayoría de los casos.

Además, el sistema contempla reintegros proporcionales para quienes iniciaron actividades recientemente y hayan cumplido correctamente durante parte del año fiscal.