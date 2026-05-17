Se lanzó la tercera edición del programa de educación ambiental Áreas Protegidas va a la Escuela

La propuesta recorre distintas instituciones educativas de la provincia con el objetivo de promover el conocimiento, la sensibilización y el compromiso con el cuidado del patrimonio natural entrerriano.
La Dirección de Áreas Naturales Protegidas, en articulación con el Consejo General de Educación (CGE), puso en marcha una nueva edición de Áreas Protegidas va a la Escuela. La propuesta recorre distintas instituciones educativas de la provincia con el objetivo de promover el conocimiento, la sensibilización y el compromiso con el cuidado del patrimonio natural entrerriano.
El inicio del ciclo lectivo de esta formación tuvo lugar el martes 12 de mayo en la escuela N° 7 de la localidad de Gobernador Sola. Allí, estudiantes, docentes y equipos técnicos participaron de una jornada dedicada a reflexionar sobre las principales problemáticas ambientales actuales y el rol estratégico de los espacios de conservación.
Bajo el lema "No se puede cuidar lo que se desconoce", la iniciativa busca dar a conocer la riqueza biológica y cultural de Entre Ríos. En ese sentido, se busca poner en valor el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, el cual está conformado actualmente por 35 áreas de carácter público, privado y mixto.
Durante cada encuentro se abordan contenidos vinculados a la biodiversidad, conservación de ecosistemas, humedales, fauna nativa y uso responsable de los bienes naturales. De esta manera, se promueve una mirada integral sobre el ambiente y se fortalece la construcción de ciudadanía ambiental desde edades tempranas.
Prevención y protección activa
Uno de los ejes destacados de las jornadas está destinado a visibilizar el trabajo que desarrollan de manera cotidiana el plan provincial de Manejo del Fuego y el Cuerpo de Guardaparques. El propósito principal es educar sobre la importancia de la prevención, el combate de incendios forestales y el cuidado activo de los recursos de la provincia.
Con una agenda de actividades prevista para distintos puntos del territorio, el programa continuará recorriendo establecimientos educativos. La intención es invitar a estudiantes y docentes a participar activamente de una propuesta que busca generar conciencia y una mayor conexión con el patrimonio natural.