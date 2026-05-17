Video: adolescente quedó inconsciente tras una pelea a la salida de una fiesta en Paraná

Violencia en Paraná. Un violento episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en calle Del Barco Centenera y avenida de Las Américas, en Paraná, donde un adolescente terminó inconsciente tras recibir un golpe durante una pelea callejera.

La secuencia quedó registrada en un video al que accedió Elonce, donde puede observarse la discusión previa y el momento en que uno de ellos golpeó a otro, que cayó desplomado sobre la vereda.

Joven quedó inconsciente tras una pelea a la salida de una fiesta en Paraná pic.twitter.com/bEFc1CmYyP — ELONCE WEB (@ElonceW56269) May 17, 2026

Según relató un vecino de la zona, el conflicto se habría originado tras un altercado vinculado al presunto maltrato hacia una adolescente que se encontraba en el lugar. “El chico que terminó agredido estaba sentado sobre el umbral de un ventanal sin hacer nada”, aseguró.

Denuncias por falta de controles

El vecino también cuestionó la ausencia de respuesta policial y afirmó que había realizado varios llamados a la Policía antes de que se produjera la agresión.

“Tres veces llamé al 911 media hora antes de que esto suceda y no vinieron”, denunció. Además, sostuvo que la situación se produjo luego de una fiesta realizada en el Club Neuquén.

“Llamé para reclamar que retiraran un puesto de choripán que no autoricé frente a mi casa y después se generó esto”, expresó al reclamar mayores medidas de seguridad y presencia policial durante este tipo de eventos.

Reclamo de vecinos de la zona

El hombre señaló además que los vecinos vienen manifestando reiterados problemas relacionados con disturbios y desordenes en el sector luego de actividades bailables.

“Los vecinos están cansados de que siempre pasen cosas en esta cuadra”, afirmó, y agregó que durante la madrugada se registraron situaciones de vandalismo y personas realizando necesidades fisiológicas frente a las viviendas.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre el estado de salud del adolescente agredido ni sobre posibles intervenciones policiales posteriores al hecho.