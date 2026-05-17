Volcó una camioneta en Paraná: el conductor adujo que “mordió” la banquina

El accidente ocurrió en avenida Estrada y calle Eslovenia. El conductor de la Toyota Hilux perdió el control tras "morder" la banquina y el vehículo terminó sobre uno de sus laterales.
Una camioneta Toyota Hilux volcó durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Estrada y calle Eslovenia, en Paraná. A pesar de la violencia del siniestro vial, no se registraron personas lesionadas.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el conductor del rodado, un hombre de 29 años, explicó que perdió el control de la camioneta luego de "morder" la banquina mientras circulaba por la zona. La maniobra provocó que el vehículo terminara volcando y quedara apoyado sobre su lateral derecho.
No hubo heridos
En la camioneta viajaban además otros dos hombres, quienes tampoco sufrieron lesiones producto del vuelco ocurrido en la capital entrerriana.
Tras el accidente, personal policial intervino en el lugar para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.
Posteriormente, los involucrados iniciaron los trámites con la compañía aseguradora para concretar el retiro de la Toyota Hilux siniestrada.